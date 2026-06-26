한국타이어, 레드닷 디자인 어워드 3개 제품 수상

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벤투스 에보·아이온 AT·에스 핏2 본상 획득

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 독일 '레드닷 디자인 어워드 2026'의 제품 디자인 부문에서 3개 제품으로 본상을 수상했다고 26일 밝혔다.

수상 제품은 초고성능 타이어 '벤투스 에보', 전기 SUV 및 픽업트럭용 타이어 '아이온 AT', 라우펜 브랜드의 여름용 타이어 '에스 핏2'다.

'벤투스 에보'는 센터부 휠그루브 디자인으로 조향 정밀도를 높이고 소음을 줄였다. AI 기반 친환경 컴파운드를 적용해 그립력을 유지하면서 타이어 수명을 최대 32% 향상시켰다. 사이드월에 극미세 질감의 '반타 벨벳' 그래픽을 더해 심미성과 기능성을 결합했다.

[사진=한국타이어]

올해 출시 예정인 '아이온 AT'는 전비 효율과 긴 수명, 정숙성 등 전기차 핵심 성능을 오프로드 특화 디자인에 반영했다. 패턴 설계를 통해 에너지 손실을 줄이고 항속거리를 높였으며, 컴파운드 최적화로 발열과 마모를 억제했다.

라우펜의 '에스 핏2'는 브랜드의 미니멀리즘 철학을 반영한 '뉴메릭 사이드월' 디자인을 적용했다. 비대칭 트레드 설계로 정밀한 핸들링과 배수 성능을 구현했고, '얼라인먼트 인디케이터'와 'EV 마크'를 더해 사용자 편의성을 강화했다.

레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인 센터가 주관하며 매년 제품 디자인, 브랜드·커뮤니케이션 디자인, 디자인 콘셉트 등 3개 부문에서 혁신성, 심미성, 기능성을 평가해 수상작을 선정한다.

y2kid@newspim.com