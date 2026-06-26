[모닝 리포트] 채권시장, '인상 사이클' 진입에 흔들… 하반기 '보수적 투자'가 답이다

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미국·한국 동반 긴축 경계감 강화…"수요 측 물가 압력이 금리 상방 압박"

중앙그룹 신용 이벤트·증권사 단기채 발행 급증 등 '수급 부담'도 가중

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026년 하반기 채권시장에 '빙하기'가 예고되고 있다. 글로벌 통화 긴축 경계가 완전히 해소되지 않은 가운데, 한국은행의 기준금리 인상 사이클이 본격화되면서 시장의 금리 상방 압력이 날로 거세지고 있기 때문이다.

특히 반도체발 경기 호조가 물가 상승을 부추기는 역설적 상황까지 맞물리며, 투자자들의 고민이 깊어지고 있는 가운데 신한투자증권은 26일 김찬희·고다영·김상인·차주희 애널리스트의 리포트를 통해 보수적 관점의 리스크 관리를 할 때라고 조언했다 .

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.06.26 dedanhi@newspim.com

◆긴축의 끝은 어디인가…'수요 견인 인플레이션'에 갇힌 채권시장

최근 채권시장 금리는 박스권 안에서 등락을 거듭하며 향후 방향성을 탐색 중이다. 지정학적 리스크가 완화되며 에너지 가격은 하향 안정세를 보이고 있으나, 채권시장을 짓누르는 긴축 경계심은 여전하다.

신한투자증권은 현재 금리 상승의 핵심 원인을 '수요 측 인플레이션'으로 지목했다. 반도체 산업의 초호황과 이에 따른 대규모 자금 투입, 임금 상승 등이 내수 경기와 물가를 자극하고 있기 때문이다. 신현송 한국은행 총재 역시 최근 명목 GDP의 급격한 성장을 주시하며, 물가와 성장, 부동산 등 거시경제 지표들이 모두 긴축적인 방향을 가리키고 있음을 시사한 바 있다.

신한투자증권 김찬희 전략가는 "7월 금통위에서 25bp 금리 인상이 유력하지만, 시장의 시선은 8월 수정경제전망에 쏠려 있다"며, "연내 금리 인상 가능성이 선반영된 만큼 추가적인 급락은 제한적이겠으나, 중장기 금리의 하방 경직성은 당분간 지속될 것"이라고 분석했다.

◆'중앙그룹 사태'와 '증권사 발행 폭증'…수급 불안 해소까지는 '시간 필요'

시장 내부의 수급 불균형도 크레딧 시장을 압박하는 주요 요인이다. 최근 중앙그룹 계열사의 워크아웃 및 기업회생 신청은 크레딧 채권 시장에 긴장감을 불어넣었다. 다행히 전반적인 시장 위험으로 확산되지는 않았으나, 높아진 신용 리스크 경계감은 여전하다.

여기에 '공급 과잉'이라는 이중고까지 겹쳤다. 주식시장으로의 자금 쏠림 현상이 심화되면서, 이를 뒷받침하려는 증권사들이 CP(기업어음)와 전단채 발행을 공격적으로 늘리고 있다. 6월 기준 증권사 발행 잔액이 100조 원을 넘어서면서 단기 채권시장의 약세를 유도하고 있는 상황이다.

김상인 크레딧 애널리스트는 "하반기에도 높은 수준의 단기 자금 공급 기조가 이어질 것으로 보여 하위등급 기업들의 유동성 대응력이 시험대에 오를 것"이라며 "재무적 체력이 검증된 AA- 등급 이상의 상위등급 회사채 중심으로 투자 포트폴리오를 재편하는 '보수적 대응'이 필요하다"고 조언했다.

◆하반기 투자 전략: "듀레이션 줄이고 우량물 골라 담아야"

신한투자증권은 하반기 채권시장 투자 전략으로 '듀레이션(채권 보유 기간) 축소'를 권고했다. 금리 변동성이 크고 상승 압력이 잔존하는 상황에서 긴 만기의 채권을 보유하는 것은 위험 부담이 크기 때문이다.

대신 2~3년물 위주의 중단기 투자를 통해 금리 급등 리스크를 회피하고, 반도체 기업 등 대규모 잉여현금을 보유한 우량 기업의 채권이 시장 수급 안정에 기여하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

결국 하반기 채권시장은 불확실한 펀더멘털 변화에 민감하게 반응할 것으로 보인다. 정부의 신용대출 억제 정책과 주식시장의 자금 흐름, 그리고 연준(Fed)의 3분기 정책 변화 여부가 향후 금리의 향방을 결정짓는 핵심 변수가 될 전망이다. 신한투자증권은 시장 참여자들은 섣부른 기대보다는 보수적인 관점에서 리스크 관리에 집중해야 할 시점이라고 충고했다.

dedanhi@newspim.com