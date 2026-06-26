전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.26 (금)
KYD 디데이
증권·금융 채권·외환

속보

더보기

[모닝 리포트] 채권시장, '인상 사이클' 진입에 흔들… 하반기 '보수적 투자'가 답이다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 신한투자증권이 26일 하반기 채권시장 경고했다.
  • 한은 금리인상과 수요 인플레로 금리상승 압력 커졌다.
  • 듀레이션 줄이고 AA- 이상 우량채 중심 대응하라 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미국·한국 동반 긴축 경계감 강화…"수요 측 물가 압력이 금리 상방 압박"
중앙그룹 신용 이벤트·증권사 단기채 발행 급증 등 '수급 부담'도 가중

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026년 하반기 채권시장에 '빙하기'가 예고되고 있다. 글로벌 통화 긴축 경계가 완전히 해소되지 않은 가운데, 한국은행의 기준금리 인상 사이클이 본격화되면서 시장의 금리 상방 압력이 날로 거세지고 있기 때문이다.

특히 반도체발 경기 호조가 물가 상승을 부추기는 역설적 상황까지 맞물리며, 투자자들의 고민이 깊어지고 있는 가운데 신한투자증권은 26일 김찬희·고다영·김상인·차주희 애널리스트의 리포트를 통해 보수적 관점의 리스크 관리를 할 때라고 조언했다 .

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.06.26 dedanhi@newspim.com

◆긴축의 끝은 어디인가…'수요 견인 인플레이션'에 갇힌 채권시장

최근 채권시장 금리는 박스권 안에서 등락을 거듭하며 향후 방향성을 탐색 중이다. 지정학적 리스크가 완화되며 에너지 가격은 하향 안정세를 보이고 있으나, 채권시장을 짓누르는 긴축 경계심은 여전하다.

신한투자증권은 현재 금리 상승의 핵심 원인을 '수요 측 인플레이션'으로 지목했다. 반도체 산업의 초호황과 이에 따른 대규모 자금 투입, 임금 상승 등이 내수 경기와 물가를 자극하고 있기 때문이다. 신현송 한국은행 총재 역시 최근 명목 GDP의 급격한 성장을 주시하며, 물가와 성장, 부동산 등 거시경제 지표들이 모두 긴축적인 방향을 가리키고 있음을 시사한 바 있다.

신한투자증권 김찬희 전략가는 "7월 금통위에서 25bp 금리 인상이 유력하지만, 시장의 시선은 8월 수정경제전망에 쏠려 있다"며, "연내 금리 인상 가능성이 선반영된 만큼 추가적인 급락은 제한적이겠으나, 중장기 금리의 하방 경직성은 당분간 지속될 것"이라고 분석했다.

◆'중앙그룹 사태'와 '증권사 발행 폭증'…수급 불안 해소까지는 '시간 필요'

시장 내부의 수급 불균형도 크레딧 시장을 압박하는 주요 요인이다. 최근 중앙그룹 계열사의 워크아웃 및 기업회생 신청은 크레딧 채권 시장에 긴장감을 불어넣었다. 다행히 전반적인 시장 위험으로 확산되지는 않았으나, 높아진 신용 리스크 경계감은 여전하다.

여기에 '공급 과잉'이라는 이중고까지 겹쳤다. 주식시장으로의 자금 쏠림 현상이 심화되면서, 이를 뒷받침하려는 증권사들이 CP(기업어음)와 전단채 발행을 공격적으로 늘리고 있다. 6월 기준 증권사 발행 잔액이 100조 원을 넘어서면서 단기 채권시장의 약세를 유도하고 있는 상황이다.

김상인 크레딧 애널리스트는 "하반기에도 높은 수준의 단기 자금 공급 기조가 이어질 것으로 보여 하위등급 기업들의 유동성 대응력이 시험대에 오를 것"이라며 "재무적 체력이 검증된 AA- 등급 이상의 상위등급 회사채 중심으로 투자 포트폴리오를 재편하는 '보수적 대응'이 필요하다"고 조언했다.

◆하반기 투자 전략: "듀레이션 줄이고 우량물 골라 담아야"

신한투자증권은 하반기 채권시장 투자 전략으로 '듀레이션(채권 보유 기간) 축소'를 권고했다. 금리 변동성이 크고 상승 압력이 잔존하는 상황에서 긴 만기의 채권을 보유하는 것은 위험 부담이 크기 때문이다.

대신 2~3년물 위주의 중단기 투자를 통해 금리 급등 리스크를 회피하고, 반도체 기업 등 대규모 잉여현금을 보유한 우량 기업의 채권이 시장 수급 안정에 기여하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

결국 하반기 채권시장은 불확실한 펀더멘털 변화에 민감하게 반응할 것으로 보인다. 정부의 신용대출 억제 정책과 주식시장의 자금 흐름, 그리고 연준(Fed)의 3분기 정책 변화 여부가 향후 금리의 향방을 결정짓는 핵심 변수가 될 전망이다. 신한투자증권은 시장 참여자들은 섣부른 기대보다는 보수적인 관점에서 리스크 관리에 집중해야 할 시점이라고 충고했다. 

dedanhi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
사진
이만희 신천지 총회장 구속 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국민의힘 책임당원 집단 가입 의혹을 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 구속됐다. 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시 정당법 위반 등 혐의를 받는 이 총회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고, 이날 밤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.  이 총회장은 지난 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 photo@newspim.com 이 사건을 수사한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 신천지가 '필라테스 프로젝트' 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 5만여 명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 의심하고 있다. 합수본에 따르면 20대 대선을 앞둔 2021년 7∼9월 신천지 신도 6482명이 입당한 것을 시작으로 2022년 1월 2873명, 2022년 12∼1월 3만5073명, 2023년 9월∼2024년 1월 1만2044명이 당원으로 가입한 것으로 조사됐다. 합수본은 신천지가 교회 건물 용도 변경을 비롯한 각종 교단 내 현안을 해결하기 위해 조직적으로 당원 가입을 진행했다고 보고 있다. 합수본은 이 총회장에 대해 지난 22일 구속영장을 청구했다. 앞서 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명이 이 총회장과 같은 혐의로 구속됐다. gdy10@newspim.com 2026-06-24 23:16

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동