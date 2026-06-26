이즈나 '메트로놈', 챌린지 조회수 5500만 뷰 돌파

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 이즈나(izna)가 신곡 챌린지로 국내외를 강타했다.

26일 소속사 웨이크원에 따르면 이즈나는 지난 8일 미니 3집 '세트 더 템포(SET THE TEMPO)'를 발매한 가운데, 타이틀곡 '메트로놈(METRONOME)'의 챌린지가 합산 조회수 5500만 뷰를 돌파했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 이즈나의 댄스 챌린지 모음. [사진=웨이크원] 2026.06.26 alice09@newspim.com

지금까지 '메트로놈' 챌린지에는 다영, 르세라핌허윤진, 미야오 가원, 보이넥스트도어 성호, 빅뱅 대성, 빌리 시윤·문수아, 스테이씨 시은, 싸이커스 준민, 아일릿 민주 등이 동참해 열기를 더했다.

이번 타이틀곡 '메트로놈'은 일정한 박자로 움직이는 메트로놈처럼, 복잡하고 혼란스러운 세상 속에서도 흔들림 없이 나만의 박자를 만들어가겠다는 여섯 멤버의 주체적인 태도를 세련된 하우스 리듬에 녹여낸 곡이다.

이즈나만의 '파워 몽환' 콘셉트가 단연 압권으로, 보깅 요소가 더해진 댄스 브레이크가 강력한 중독성을 선사한다. 또한 이즈나의 특유의 당찬 에너지와 정교한 칼군무로 국내외 팬들에게 많은 사랑을 받고 있다.

이즈나의 독보적 퍼포먼스 역량에 힘입어 '메트로놈'은 발매 이후 각종 지표에서 상승세를 이어가고 있다.

이 곡은 스포티파이, 유튜브 뮤직 등 글로벌 주요 플랫폼 내 일간 감상자 수가 앨범 발매 첫날 대비 세 배 이상 증가하는 등 꾸준히 우상향 곡선을 그리고 있다.

뿐만 아니라 일본 오리콘 주간 앨범 랭킹, 주간 합산 앨범 랭킹 상위권 진입을 비롯해 써클차트 주간 다운로드 차트에는 앨범 수록곡 전곡이 차트인하기도 했다.

alice09@newspim.com