오창테크노폴리스 접근성 높인다…청주시, 지방도 507호선 개통

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499억원 투입 3.0km 도로 개설

"물류 이동·교통 편의 향상 기대"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 청원구 오창읍 오창테크노폴리스 일반산업단지 진입도로 공사로 인해 우회 운영해왔던 지방도 507호선을 26일부터 정상 개통한다고 밝혔다.

이날 개통한 진입도로는 오창읍 가좌리와 후기리를 연결하는 총연장 3.0km 로 오창테크노폴리스 일반산업단지의 접근성을 높이고 원활한 교통망을 구축하기 위해 2020년부터 공사가 진행됐다.

청주시, 507호선 지방도 개통.[사진=청주시] 2026.06.26 baek3413@newspim.com

총사업비는 499억원이 투입됐다.

그동안 지방도 507호선 구간 통행 박스 확장 및 램프 신설 공사로 인해 출퇴근 시간대 교통혼잡과 물류 이동에 불편을 겪어왔다.

이번 지방도 개통으로 차량 흐름이 한층 원활해질 것으로 기대된다.

시는 지방도 개통을 우선적으로 시행하고 잔여 세부 공사 및 행정절차를 진행해 올해 최종 준공할 예정이다.

시 관계자는 "오창테크노폴리스 진입도로 개통으로 산업단지와 주변 지역의 교통환경이 크게 개선될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 기업하기 좋은 도시 기반을 조성하고 시민들의 교통 편의를 높일 수 있도록 도로 인프라 확충에 최선을 다하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com