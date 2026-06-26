전국 광역 단체장 6월 26일 일정

AI 핵심 요약beta
- 김영록 전남지사가 26일 통합특별시 점검과 박람회 현장 시찰 및 한중 생활체육교류 행사를 진행했다.
- 이철우 경북지사가 26일 도의회 임시회 본회의와 청사 이전 10주년 행사, 양파 소비촉진 행사를 했다.
- 여러 지자체장들이 26일 퇴임식·기념식·통상업무 등 공식 일정을 소화하거나 공식일정 없이 지냈다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲김영록 전남지사
- 행안부 장관 통합특별시 출범 준비 확인(13:30 나주시 빛가람복합문화 체육센터)
- 행안부 장관 2026여수세계섬박람회 현장잠검(16:30 여수시)
- 2026한.중 생활체육교류 초청행사(26~30 전남도 일원)
▲김영환 충북지사
-명예퇴직자 등 이퇴임 신고(09:10 여는마당)
-실국 방문 직원 격려(15:00 도청)
▲박형준 부산시장
- 민선8기 부산광역시장 퇴임식(15:00 1층 대강당)
▲박완수 경남지사
- 제9회 전국동시지방선거 당선 감사예배 및 제35회 경남지도자 초청 조찬기도회( 07:00 그랜드머큐어 앰배서더 창원 그랜드볼룸)
- 제15회 경상남도 민방위 실기경진대회(10:20 도청신관 대강당)
▲강기정 광주시장
- 공무직 퇴임식(10:00 비즈니스룸)
▲이철우 경북도지사
- 제363회 경상북도의회 임시회 제2차 본회의(11:00 도의회 본회의장)
- 경상북도의회 청사 이전 10주년 기념식 및 제12대 경상북도의회 임기만료 행사(11:40 경북도의회)
- 양파 소비촉진 판매행사(14:20 경북도청 가온마당)
▲김태흠 충남지사
-6·25전쟁 제76주년 기념식
▲김진태 강원도지사
-공식일정 없음
▲김관영 전북지사
-공식일정 없음
▲김동연 도지사
- 통상업무
▲김정기 대구광역시장 권한대행
- 공식 일정 없음
▲ 유정복 인천시장
- 통상업무
▲이장우 대전시장
-외부 일정 없음
▲최민호 세종시장
-외부 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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