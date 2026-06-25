제주에 모인 유엔 사무총장 후보들..."유엔 개혁으로 신뢰 회복" 한목소리

제주포럼 대담 세션에서 다자주의 회복 비전 밝혀

반기문 "차기 총장 유례없는 도전에 직면할 것"

[서귀포=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 제21회 제주포럼에 모인 차기 유엔 사무총장 후보들이 다자주의 약화를 우려하며 유엔의 개혁을 통한 신뢰 회복 필요성을 한목소리로 지적했다.

제주 해비치호텔에서 25일 열린 제주포럼 유엔 사무총장 후보자 대담 세션에서 유엔 사무총장 후보들은 강대국 간 경쟁 격화 속에 재정난과 권위·신뢰의 위기를 맞은 유엔의 개혁과 다자주의 회복에 관한 자신의 구상을 제시했다. 또 분쟁 발생 이후 대응보다 예방 외교를 강화하고, 회원국뿐 아니라 민간과 청년의 참여를 확대해야 한다고 강조했다.

제주 서귀포시 해비치호텔에서 제21회 제주포럼 대담 세션에서 차기 유엔 사무총장에 출마한 후보들이 유엔 개혁과 다자주의 회복 등에 대한 견해를 밝히고 있다. [사진=제주포럼] 2026.06.25

이날 세션에는 마리아 페르난다 에스피노사 전 유엔총회 의장, 라파엘 마리아노 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장, 레베카 그린스판 마유피스 유엔무역개발회의(UNCTAD) 사무총장, 캐롤린 로드리게스-버케트 주유엔 가이아나 대사, 마키 살 전 세네갈 대통령이 참석했다.

이날 토론의 첫 순서는 일정상의 이유로 참석하지 못한 미첼 바첼레트 전 칠레 대통령은 영상 메시지였다. 바첼레트 전 대통령은 다자주의 위기를 우려하며 "다자주의가 제대로 작동해야 사람들의 삶을 바꿀 수 있다"고 말했다. 그는 또 "위기가 발생하기 전에 예방하는 다자주의, 유엔 모든 회원국의 목소리를 더 크게 반영하는 다자주의, 유엔 헌장의 원칙과 가치에 기반을 둔 다자주의가 필요하다"고 강조했다.

에스피노사 전 의장은 '공정한 중재자'로서 유엔의 역할을 강조하고 유엔의 국제분쟁 개입과 관련해 "유엔은 지금보다 훨씬 더 일찍 행동해야 한다"고 지적했다. 그로시 사무총장은 국제 협의체 중 유엔이 유일하게 진정한 범세계적 플랫폼임을 강조하면서 유엔의 역할이 확대되어야 한다고 주장했다. 그는 특히 유엔에 대한 젊은 세대의 불신이 크다는 점을 지적하면서 "청년들과 새로운 방식의 소통이 필요하다"고 말했다.

그린스판 사무총장은 유엔의 조직 문화 혁신을 강조했다. 그는 "모든 일이 유엔 안에서만 이뤄져야 한다고 생각하는 경향이 있는데, 각국 정부, 지역 기구, 민간과 시민사회의 역량이 과거보다 확대됐다"며 민간 부문과의 협력 확대를 강조했다.

제주 서귀포시 해비치호텔에서 열린 제21회 제주포럼 대담 세션에 참석한 차기 유엔 사무총장 후보들이 반기문 전 총장과 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진=제주포럼] 2026.06.25

로드리게스-버케트 대사는 유엔 개혁의 필요성을 제시했다. 그는 "유엔 조직의 개혁과 조정은 일회성이 아니라 지속적으로 이뤄져야 한다"고 강조했다. 살 전 대통령은 "유엔은 전 세계의 미래를 결정하는 기구"라며 "회원국들이 개혁에 참여해야 하고, 안보리도 개방할 필요가 있다"고 말했다.

제8대 유엔 사무총장을 지낸 반기문 전 총장은 이날 개회사에서 "유엔은 심각한 재정 위기에 직면해 있고 권위와 신뢰는 도전받고 있다"며 "차기 사무총장은 유례없는 도전에 직면한 유엔을 물려받게 될 것"이라고 말했다.

그는 "첫날은 행복하겠지만 둘째 날부터는 좌절을 경험할 수도 있을 것"이라면서도 "그렇지만 여러분 모두에게 전폭적인 지지를 보낸다"고 밝혔다.

opento@newspim.com