[프로야구] SSG 추신수, MLB 운동 전문가 초청해 세미나 개최

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG 추신수 구단주 보좌역 겸 육성총괄이 선수단의 건강을 위해 운동 전문가를 초청했다.

SSG는 "추 보좌역이 최근 세계적인 운동학습 전문가 롭 그레이 박사를 초청해 퓨처스리그(2군) 코칭스태프를 대상으로 하는 세미나를 개최했다"고 25일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 롭 그레이 박사. [사진=SSG 랜더스] 2026.06.25 willowdy@newspim.com

이번 세미나는 추신수 보좌역이 좋은 선수 육성을 위해서는 코치진의 지속적인 학습과 준비가 선행돼야 한다는 취지에서 마련됐다. 선수 개개인의 성장을 위해서는 코치가 경기와 훈련의 연계성을 이해하고, 이에 맞는 훈련 환경을 설계하기 위해 진행됐다.

이에 SSG는 보스턴 레드삭스, 시카고 컵스 등 메이저리그 명문 구단들의 훈련 컨설턴트로 활동한 롭 그레이 박사를 초청했다. 애리조나주립대학교(ASU) 교수이자, 최근 메이저리그 육성 시스템의 핵심으로 떠오른 운동학습 및 '생태적 코칭' 분야의 권위자다.

세미나는 강화SSG퓨처스필드에서 퓨처스팀 코칭스태프와 프런트 전원을 대상으로 진행됐다. 주요 강연 테마는 MLB 연습 환경의 변화, 경기 전 이를 높이는 훈련 설계, 코칭스태프의 역할, 타격·투구·수비 훈련 실제 적용 사례 등이 구체적으로 다뤄졌다.

특히 선수들이 경기 상황에 효과적으로 대응할 수 있도록 돕는 훈련 설계와 코칭 방법론에 대한 논의가 이뤄졌으며, 코칭스태프와 프런트 간 공통된 육성 방향성을 구축하는 데 중점을 두었다.

추신수 보좌역은 "좋은 선수를 키우기 위해서는 선수만 훈련하는 것이 아니라, 선수 곁에서 방향을 제시하는 코치들도 계속 배우고 준비돼 있어야 한다고 생각한다. 세미나를 통해 코칭스태프와 프런트가 같은 방향으로 선수 성장을 바라보고, 현장에서 더 효과적인 훈련 환경을 설계하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

한편 SSG는 "이번 세미나가 코치진의 역량을 높이고, 선수 육성 현장에 반영돼 선수들의 성장에도 긍정적인 영향을 미치기를 기대한다"고 전했다.

willowdy@newspim.com