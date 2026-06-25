신계용 과천시장 "평화로운 일상, 6.25 참전용사들의 희생과 헌신의 결실"

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6·25전쟁 제76주년 기념식 개최...참전용사들의 희생·헌신 기려

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 25일 과천시청 대강당에서 '대한민국 6·25전쟁 제76주년 기념식'을 개최하고 참전용사들의 희생과 헌신을 기리는 시간을 가졌다고 밝혔다.

제76주년 6.25전쟁 기념식-기념촬영. [사진=과천시]

시에 따르면 이번 기념식은 '조국을 지킨 영웅들께 깊은 감사와 존경을 바칩니다'라는 슬로건으로 진행됐으며 6·25전쟁 참전용사와 보훈 가족, 신계용 과천시장, 시민 등 200여 명이 참석했다.

행사는 6·25전쟁 발발 76주년을 맞아 마련된 것으로 참전용사들의 희생을 기억하고 평화와 자유의 소중한 가치를 되새기기 위한 취지가 담겨 있었다. 또한 '대한민국 6·25 참전유공자회 과천시지회'의 활동과 역사를 돌아보며 국가를 위해 헌신한 유공자들에게 감사의 뜻을 전했다.

제76주년 6.25전쟁 기념식-신계용 과천시장 기념사. [사진=과천시]

행사는 식전 공연, 국민의례, 표창 및 훈장 전수, 기념사, 기념 영상 상영, '6.25의 노래' 제창 순으로 진행됐고 모범 국가유공자 2명에게 과천시장 및 경기도지사 표창이 수여됐다. 또한 6.25전사자 고(故) 박인택 상병 유족에게 화랑무공훈장이 전수됐다.

기념 영상에는 시 보조금 지원으로 추진된 전적지 순례와 과천시지회의 활동 모습이 포함돼 있었다. 손하영 지회장이 기획 및 제작한 이 영상은 참석자들에게 참전용사들의 헌신과 보훈의 의미를 되새기는 계기가 됐다.

제76주년 6.25전쟁 기념식-유공자 표창 및 훈장 수여식. [사진=과천시]

신계용 과천시장은 "오늘 우리가 누리는 자유와 평화로운 일상은 참전용사들의 희생과 헌신 위에 만들어진 소중한 결실"이라며 "과천시는 앞으로도 국가를 위해 헌신한 분들이 존중받을 수 있도록 보훈명예수당 인상 추진 등 다양한 예우 정책을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com