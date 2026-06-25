[2026WC] '벤치 출발' 손흥민 "날씨나 팀 분위기 탓 아니다"  

"많이 도와주지 못한 미안함 커"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한민국 축구 국가대표팀의 '캡틴' 손흥민이 고개를 숙였다. 생애 첫 월드컵 교체 출전이라는 승부수도 팀의 패배를 막지 못했다. 손흥민은 팀을 돕지 못한 미안함과 자력 진출 무산에 대한 짙은 아쉬움을 드러냈다.

홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0-1로 패했다. 1승 2패, 조 3위(승점 3)로 밀려난 한국은 32강 자력 진출권을 놓쳤다.

손흥민은 벤치에서 경기를 시작했다. 그가 월드컵 무대에서 선발 명단에 제외된 것은 2014년 브라질 대회 이후 처음이다. 홍 감독의 선택은 후반 시작과 동시였다. 손흥민은 황희찬과 교체돼 그라운드를 밟았으나 끝내 남아공의 골문을 열지 못했다. 오히려 후반 실점을 허용하며 무너졌다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민이 25일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국-대한민국 경기에서 패한 뒤 한국 응원단을 향해 인사하고 다. 2026.6.25 psoq1337@newspim.com

손흥민은 경기 후 "경기가 잘 풀리지 않아 답답하다"며 "결과가 아쉽다 보니 선수들이 다운되는 것도 당연하다. 누구보다 아쉬운 상황"이라고 토로했다. 선발 제외에 대해서는 담담하게 받아들였다. 손흥민은 "감독님이 미리 말씀해 주신 부분"이라며 "팀이 지는 것을 지켜보며 경기장에서 많이 도와주지 못한 미안함이 크다"고 밝혔다.

손흥민은 "우리만 이 날씨에서 경기한 것이 아니다. 똑같은 환경이었다"고 선을 그었다. 이어 "날씨 탓으로 돌릴 문제가 아니다. 우리가 현실적으로 무엇이 잘못됐는지 전체적으로 돌아봐야 한다"고 냉정하게 짚었다. 팀 내 불화설에는 단호하게 선을 그었다. "팀 분위기에는 전혀 문제가 없었다"며 "선수들이 분명히 노력하는데 경기가 안 풀려 안타깝고 속상하다"며 말했다.

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