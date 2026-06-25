NH투자증권, AI 컨설턴트 '서아인' 통한 영상 콘텐츠 공개

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 25일 인공지능(AI) 기반 영상 콘텐츠 'N2, SIGNAL'을 공개한다고 밝혔다.

NH투자증권에 따르면 N2, SIGNAL은 AI를 활용해 제작한 가상인물 '서아인'(AI 컨설턴트)을 통해 투자정보를 쉽게 설명하는 콘텐츠다. 해당 콘텐츠는 NH투자증권 리서치센터에서 발간하는 전문적인 투자 리포트를 내용으로 구성하고, 이를 AI 컨설턴트 서아인의 자연스러운 발음과 표정, 시선 처리, 정교한 립싱크 기술 등으로 재현한다.

[사진=NH투자증권]

그간 증권업계의 투자정보는 주로 텍스트 기반의 리서치 보고서나 뉴스레터 형태로 제공돼 왔다. NH투자증권은 글보다 영상을 통해 투자정보를 소비하는 최근 대중 트렌드를 포착하고 방대한 금융 콘텐츠를 직관적인 영상 콘텐츠로 빠르게 변환하는 방안을 구축했다고 설명했다.

이번 콘텐츠는 NH투자증권 채널(MTS, 공식 유튜브, 영업점 등)에서 월 2회 만나볼 수 있다. 모바일 환경에서는 NH투자증권 MTS를 통해 확인할 수 있으며, NH투자증권 공식 유튜브 채널의 'N2, SIGNAL' 재생목록에서도 상시 시청이 가능하다. 디지털 환경에 익숙하지 않거나 오프라인 상담을 선호하는 고객은 전국 NH투자증권 각 영업점에 요청해 해당 콘텐츠를 제공받을 수 있다.

NH투자증권 자산관리컨설팅센터 관계자는 "앞으로 NH투자증권 자산관리컨설팅센터는 AI 기술을 적극 도입해 방대하고 어려운 금융정보를 고객 눈높이에 맞춘 직관적인 콘텐츠로 빠르게 전환하고, 이를 통해 모든 투자자가 전문적인 자산관리 가이드를 쉽게 접할 수 있도록 차별화된 디지털 금융 서비스를 제공할 예정"이라고 말했다.

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