포스코청암재단, 올해 포스코히어로즈 '하트세이버' 20명 시상

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 포스코청암재단이 25일 서울 대치동 포스코센터에서 심폐소생술(CPR)과 응급처치로 타인의 생명을 구한 시민 20명을 '포스코히어로즈 하트세이버'로 선정해 시상했다.

'포스코히어로즈'는 이웃의 생명을 구한 의인들을 발굴하고 지원하는 포스코청암재단의 사회공헌 프로그램이다. 재단은 2024년부터 소방청과 협력해 일반인 중 엄격한 심사를 거쳐 하트세이버를 선정하고 있다.

2024년 11명, 2025년 30명에 이어 올해 20명을 추가로 선정한 재단은 지금까지 총 61명의 하트세이버를 발굴했다. 이들은 식당, 체육관, 직장 등 일상 공간에서 위기에 처한 이웃을 발견하고 생명을 구한 시민들이다.

2026 포스코히어로즈 하트세이버 20명 [사진=포스코청암재단]

이날 시상식에서는 선정된 20명에게 상장과 장학금이 전달됐다. 수상자 이종희 씨는 "숨이 멎어가는 이웃을 본 순간 몸이 먼저 움직였다"며 "평소 배워둔 심폐소생술이 한 사람의 생명을 살리는 데 도움이 됐다"고 말했다.

포스코청암재단 관계자는 "위기 상황에서 타인의 생명을 구하기 위해 나선 이들의 행동이 우리 사회를 더욱 안전하게 만든다"고 했다.

재단은 2019년부터 포스코히어로즈 제도를 통해 개인의 위급상황이나 국가적 재난상황에서 의로운 행동을 실천한 의인들을 발굴해 왔으며, 현재까지 총 156명을 선정했다.

y2kid@newspim.com