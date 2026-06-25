'디벨로퍼 싱크탱크' 한국부동산개발산업연구원 설립 기념 심포지엄 개최

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대전환 시대 디벨로퍼 비전 제시

김한모 "AI 시대 필요한 인프라·제도 개선 제시 기대"

김이탁 "연구원의 정책 제안 귀 기울일 것"

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 한국디벨로퍼협회가 정책연구실을 확대 개편하여 출범한 한국부동산개발산업연구원(KREDII) 창립 기념 심포지엄이 개최됐다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 25일 서울 오크우드 프리미어 코엑스 센터 2층 아이티스퀘어에서 대전환 시대, 부동산개발·건설·금융 산업의 역할과 전략 심포지엄이 열렸다. 2026.06.25 dosong@newspim.com

25일 한국부동산개발산업연구원과 한국디벨로퍼협회는 서울 오크우드 프리미어 코엑스 센터 2층 아이티스퀘어에서 대전환 시대, 부동산개발·건설·금융 산업의 역할과 전략 심포지엄을 공동 개최했다. 또한 국토교통부, 대한건설협회, 한국주택협회, 한국리츠협회, 한국건설산업연구원이 해당 심포지엄을 후원했다.

이번 심포지엄은 AI 기술 혁신, 인구·산업 구조 변화 등 거대한 전환기를 맞이한 공간 산업의 미래 비전을 제시하고, 개발·건설·금융 간의 벽을 허물어 상호 협력적 연대 방안을 궁리하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 한국부동산개발산업연구원(KREDII) 창립 축사를 하는 김승배 한국부동산개발산업연구원장 2026.06.25 dosong@newspim.com

이날 참석한 대외빈들은 연구원의 출범이 미래 부동산 개발 산업에 이바지할 것을 기대했다. 김승배 한국부동산개발산업연구원장은 "부동산 개발 산업은 국민의 삶이 머무는 공간을 만들고 도시의 변화와 국가 경제 성장을 이끄는 핵심 산업"이라며 "기술과 데이터를 기반으로 보다 정교하고 신뢰도 높은 전략을 마련해야 하며, 연구원(KREDII)은 현장의 경험을 객관적 연구와 정책 언어로 전환해 산업의 신뢰와 전문성을 높이는 역할을 할 것"이라고 전했다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 한국부동산개발산업연구원(KREDII) 창립 축사를 하는 김이탁 국토교통부 제1차관 2026.06.25 dosong@newspim.com

김이탁 국토교통부 제1차관은 "정부는 신규 택지를 통한 주택 공급 촉진과 정비사업 활성화 등 일관된 주택 공급 정책을 변함없이 추진해 나갈 것"이라며 "전월세 관련해서 비아파트 활성화 정책, 비주거 용도 전환 촉진 정책과 더불어 금융 대출 지원, 손해 보증 신설 등 금융 규제에 대한 현장의 이야기를 들어볼 수 있었으면 좋겠다"고 전했다.

이어 "연구원의 정책 제안에 귀 기울이며 부동산 개발 산업이 더욱 발전할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 전했다.

이충재 한국건설산업연구원장은 "건설, 부동산 개발, 금융 등 모든 업역의 참여자가 상생과 협업을 이루는 생태계가 구축되어야 하며, 연구원 설립이 그 새로운 출발점이 될 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 한국부동산개발산업연구원(KREDII) 창립 축사를 하는 문주현 한국부동산개발산업연구원 명예이사장 2026.06.25 dosong@newspim.com

문주현 한국부동산개발산업연구원 명예이사장은 "디벨로퍼는 단순히 건물을 짓는 사람이 아니라, 토지와 공간의 가능성을 발견해 사람의 삶과 도시의 미래를 담아내는 사람"이라며 "연구원이 향후 우리 산업의 정책적 기반을 넓히고 디벨로퍼의 사회적 역할을 올바르게 정립하는 데 중요한 역할을 해주길 바란다"고 당부했다.

김한모 한국디벨로퍼협회 회장은 "AI 확산과 산업 구조 전환 속에서 연구원이 AI 시대에 필요한 인프라와 제도 개선 과제를 발굴해주길 기대한다"며 "현장의 고민을 정책 대안으로 연결하여 부동산 개발 산업이 나아갈 방향을 선제적으로 제시하는 자랑스러운 연구 기관으로 자리매김하기를 바란다"고 전했다.

이날 행사에는 김이탁 국토교통부 제1차관, 김승배 한국부동산개발산업연구원장, 문주현 한국부동산개발산업연구원 명예이사장, 김한모 한국디벨로퍼협회장, 이충재 한국건설산업연구원장, 김재식 한국주택협회 상근부회장, 김대건 한국디벨로퍼협회 수석부회장, 김수경 한국디벨로퍼협회 수석부회장, 신동수 한국리츠협회 연구원장, 진창하 한국주택학회장, 원재웅 한국부동산정책학회장 등이 참석했다.

dosong@newspim.com