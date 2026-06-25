전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.25 (목)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[MLB] 홍명보호 졌지만...이정후는 공수에서 펄펄 날았다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이정후는 25일 애슬레틱스전에서 4타수 2안타로 멀티히트를 기록하며 시즌 타율 0.333을 유지했다
  • 이정후는 2루타와 내야안타에 더해 9회 펜스를 넘나드는 슈퍼캐치로 팀을 위기에서 구했다
  • 샌프란시스코는 9회 데버스 동점포와 베리코토 끝내기포로 2-1 역전승했으며 김하성은 무안타로 부진했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

애슬레틱스와 홈경기 멀티 히트..타율 0,333 타격 2위
두 차례 환상 캐치도...샌프란시스코 9회말 2-1 역전극

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호가 뼈아픈 패배를 당했지만 미국땅 이정후(샌프란시스코 자이언츠)는 공수에서 펄펄 날았다.

이정후는 25일(한국 시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그 애슬레틱스와의 홈경기에 우익수, 6번 타자로 선발 출전해 4타수 2안타를 기록했다. 2경기 연속 멀티히트를 작성한 이정후의 시즌 타율은 0.333로 상승했다. 메이저리그 전체 타율 2위 자리를 굳건히 지켰다.

경기 전 이정후의 마음은 멕시코 몬테레이에 가 있었다. 축구 대표팀 주장 손흥민의 유니폼을 입고 타격 연습을 소화하며 월드컵 대표팀에 뜨거운 응원을 보냈다. 전날 홈런을 친 뒤 '대한민국 응원 박수' 세리머니를 펼친 데 이은 남다른 축구 사랑이었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =이정후. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.06.25 psoq1337@newspim.com

그의 간절한 염원은 이뤄지지 못했지만 타석에서의 방망이는 매섭게 돌았다. 0-0으로 맞선 2회말 2사 상황에서 이정후는 상대 선발 게이지 점프의 5구째 한가운데 96.2마일 포심 패스트볼을 통타했다. 속도 102.7마일로 날아간 타구는 우측 담장을 때리는 비거리 321피트짜리 대형 2루타로 연결됐다. 그의 시즌 19호 2루타다. 5회 우중간 뜬공으로 숨을 고른 이정후는 7회말 2사 후 호건 해리스의 4구째 패스트볼을 공략해 2루수 방면 깊숙한 내야 안타를 만들어내며 멀티히트를 완성했다.

수비에서도 두 차례 환상적인 캐치로 오라클 파크의 관중을 열광시켰다. 4회초 2사 상황에서 쉐아 랑겔리어스의 잘 맞은 타구를 끝까지 쫓아가 잡아냈다. 백미는 9회초였다. 0-1로 뒤진 2사 1, 2루의 절체절명 위기에서 조나 헤임의 큰 타구를 끝까지 쫓았다. 이정후는 역모션으로 펜스 철조망에 강하게 부딪히면서도 타구를 잡아냈다. 부상을 두려워하지 않은 이 슈퍼캐치가 패배 직전의 팀을 구했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 빅끝내기 홈런을 친 터 베리코토. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.06.25 psoq1337@newspim.com

이정후의 호수비 뒤 9회말 기적이 일어났다. 샌프란시스코는 선두타자 라파엘 데버스가 상대 마무리 엘비스 알바라도를 상대로 극적인 동점 솔로포를 터뜨렸다. 1사 후 이정후가 우익수 뜬공으로 물러났지만 후속 빅터 베리코토가 좌중간 담장을 넘기는 짜릿한 끝내기 홈런을 작렬시켰다. 단숨에 경기를 뒤집은 샌프란시스코는 2-1 역전승을 거두며 시즌 33승 46패를 기록했다.

김하성(애틀랜타 브레이브스)는 이날 샌디에이고와 원정 경기에 유격수, 9번타자로 선발 출전했지만 3타수 무안타에 그친 후 대타로 교체됐다. 타율은 0.081에서 0.077(23타수 5안타)까지 떨어졌다. 샌디에이고의 송성문은 경기 막판 대수비로만 출전했다.

애틀랜타는 2-5로 져 이번 샌디에이고와 원정 3연전을 패했지만 31패로 내셔널리그 동부지구 선두는 지켰다. 3연전 스윕을 한 샌디에이고는 42승 37패로 내셔널리그 서부지구 2위를 유지했다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
사진
이만희 신천지 총회장 구속 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국민의힘 책임당원 집단 가입 의혹을 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 구속됐다. 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시 정당법 위반 등 혐의를 받는 이 총회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고, 이날 밤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.  이 총회장은 지난 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 photo@newspim.com 이 사건을 수사한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 신천지가 '필라테스 프로젝트' 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 5만여 명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 의심하고 있다. 합수본에 따르면 20대 대선을 앞둔 2021년 7∼9월 신천지 신도 6482명이 입당한 것을 시작으로 2022년 1월 2873명, 2022년 12∼1월 3만5073명, 2023년 9월∼2024년 1월 1만2044명이 당원으로 가입한 것으로 조사됐다. 합수본은 신천지가 교회 건물 용도 변경을 비롯한 각종 교단 내 현안을 해결하기 위해 조직적으로 당원 가입을 진행했다고 보고 있다. 합수본은 이 총회장에 대해 지난 22일 구속영장을 청구했다. 앞서 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명이 이 총회장과 같은 혐의로 구속됐다. gdy10@newspim.com 2026-06-24 23:16

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동