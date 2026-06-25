오너스컵, 마주들 첫 번째 전투…부경 지역 강세 vs 서울 마필의 도전

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무패 신예 '로쉬'의 독주냐, 베테랑의 반격이냐

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 연도대표마 선발 시리즈 첫 관문인 오너스컵이 부산경남 경마장에서 열린다.

한국마사회는 오는 28일 렛츠런파크 부산경남에서 '제19회 오너스컵 대상경주(G3·1600m)'를 제6경주로 시행한다고 25일 밝혔다. 총상금은 5억 원이다.

오너스컵 출전마 로쉬[사진=한국마사회 렛츠런파크 부산경남] 2026.06.25

오너스컵은 마주를 의미하는 '오너(Owner)' 명칭을 딴 경주로, 코리아프리미어 시리즈의 출발점이다. 시리즈는 오너스컵을 시작으로 KRA컵 클래식, 코리아컵, 대통령배, 그랑프리 등 총 8개 대상경주로 이어진다.

이번 대회는 서울과 부산경남 소속 마필이 대거 출전해 경쟁 구도가 형성됐다. 오너스컵은 역대 18회 중 16차례를 부산경남 마필이 우승하는 등 지역 강세가 이어져 왔다.

출전마 가운데서는 서울 소속 3세마 '로쉬'가 주목된다. 데뷔 이후 5전 전승을 기록했으며, 지난 3월 스포츠서울배에서 12마신 차로 우승했다. 단기간에 1등급에 올라 이번 대상경주에 나선다.

'문학보이'는 1,400~1,600m 거리에서 강점을 보이는 4세마로, 최근 부진을 딛고 반등을 노린다. 직전 부산광역시장배에서는 출발이 원활하지 못해 기대에 못 미치는 성적을 냈다.

'원더풀그룸'은 단거리에서 중거리로 전환한 뒤 1,600m 적응을 마친 마필이다. 최근 경주에서는 전개가 꼬였지만, 해당 거리에서 꾸준히 상위권 성적을 유지해 왔다.

'벌교마술사'는 추입력이 강점인 4세마로 첫 대상경주 우승에 도전한다. 올해 교류경주에서 막판 추입으로 우승을 차지하며 상승세를 보이고 있다.

한국마사회 관계자는 "이번 경주는 코리아프리미어 시리즈의 출발점으로 주요 마필 간 경쟁 구도가 형성됐다"며 "서울과 부산경남 간 전력 대결도 관전 요소"라고 말했다.

news2349@newspim.com