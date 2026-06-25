"동구청 직원입니다"…소화기 구매 유도 사칭전화 주의보

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 동구지역 사업장을 상대로 구청 직원을 사칭해 소화기 구매를 유도하는 전화가 잇따라 확인돼 주의가 요구된다.

대전 동구는 최근 소상공인과 사업장을 대상으로 공무원을 사칭한 사기성 전화가 발생하고 있다며 피해 예방에 나섰다고 25일 밝혔다.

대전 동구청 전경 [사진=동구]

동구에 따르면 사칭 전화는 주로 개인 휴대전화 번호로 걸려왔다. 전화를 건 사람은 자신을 '재난안전과' 또는'시설점검과' 직원이라고 소개한 뒤 소화기 구비 의무나 화재 예방 점검을 언급하며 물품 구매를 요구한 것으로 알려졌다.

이들은 "법적으로 소화기를 갖춰야 한다", "리튬배터리 화재 예방을 위해 전용 소화기가 필요하다", "점검 때 미비하면 과태료가 부과될 수 있다"는 식으로 설명한 뒤 특정 업체 연결을 유도한 것으로 전해졌다.

그러나 동구청에는 이들이 언급한 부서가 없으며 구청이 특정 업체를 통해 소화기 등 물품 구매를 권유하거나 대행하는 사업도 운영하지 않고 있다.

동구는 공공기관을 사칭해 물품 구입이나 금전 지급을 요구하는 사례가 반복되고 있는 만큼 출처가 불분명한 전화나 문자에는 응하지 말고 해당 기관 대표번호로 사실 여부를 확인해야 한다고 당부했다.

특히 공무원이 개인 휴대전화로 특정 물품 구매를 요구하거나 민간 업체를 연결해 주는 경우는 없다고 설명했다.

박희조 동구청장은 "공공기관을 사칭해 주민과 소상공인을 속이는 사례가 발생하고 있다"며 "의심스러운 전화를 받으면 곧바로 통화를 끊고 동구청이나 관계기관에 확인해 달라"고 말했다.

동구는 홈페이지와 SNS 등을 통해 피해 예방 내용을 안내하고 추가 사례가 확인될 경우 경찰 등 관계기관과 협조해 대응할 방침이다.

nn0416@newspim.com