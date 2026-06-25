[후반 In&Out] 0-1로 끌려가는데 '철기둥' 김민재 대신 박진섭 투입

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한민국 대표팀의 '철기둥'인 김민재(바이에른 뮌헨)가 갑작스럽게 교체됐다.

홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 누에보레온주 몬테레이 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그 최종전에서 후반 중반까지 0-1로 뒤지고 있다.

지난 12일에 펼쳐진 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코를 상대하는 김민재. [사진 = 로이터 뉴스핌] 2026.06.25 wcn05002@newspim.com

한국은 전반 내내 남아공의 압박과 역습에 고전했고, 후반 시작과 함께 손흥민(LAFC), 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐), 김진규(전북)를 차례로 투입하며 분위기 반전을 노렸다.

하지만 후반 18분 먼저 실점했다. 역습 과정에서 왼쪽 측면이 무너졌고, 반대편으로 전환된 공을 타펠로 마세코가 왼발 슈팅으로 마무리하며 한국 골망을 흔들었다.

실점 직후 홍 감독은 다시 교체 카드를 꺼냈다. 후반 20분 김민재를 불러들이고 박진섭(저장)을 투입했다. 교체되는 과정에서 김민재는 굳은 표정으로 그라운드를 빠져나갔고, 벤치에 앉은 뒤에도 특별한 치료를 받거나 아이싱을 하는 모습은 포착되지 않았다.

부상 여부가 공식적으로 확인되지 않은 상황에서 나온 교체인 만큼 의문이 남았다. 공격이 필요한 시점이었다면, 수비수를 줄이고 공격 자원을 추가하는 선택도 가능했다. 하지만 김민재 대신 박진섭이 들어오면서 스리백 구조는 그대로 유지됐다.

경기 종료 후 홍명보 감독은 "김민재는 종아리 부상이 조금 있어서 교체했다"고 밝혔다.

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