충남도, 서해에 갑오징어 종자 20만 마리 방류

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[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 서해 연안 갑오징어 자원 회복을 위해 종자 방류에 나섰다.

충남도 수산자원연구소는 25일부터 보령과 홍성, 서천 인근 해역에 갑오징어 종자 20만 마리를 순차적으로 방류한다고 밝혔다.

[세종=뉴스핌] 한태희 기자 = 전남 해남군 화원면 일대에 있는 대오수산에서 양식장 갑오징어 [사진=해양수산부] 2019.11.16 ace@newspim.com

이번에 방류하는 종자는 지난 5월 서해 연안에서 잡은 어미 갑오징어를 활용해 연구소가 직접 생산한 것이다. 연구소는 먹이 공급과 수온 관리 등을 거쳐 0.05g 안팎의 건강한 종자를 확보했다.

갑오징어는 서해안과 남해안에 주로 서식하는 대표 수산자원이다. 성장 속도가 빠르고 상품성이 높아 어업인 소득과도 밀접한 품종으로 꼽힌다. 하지만 최근 해양환경 변화와 자원량 감소 등으로 어획량 변동이 커지면서 안정적인 자원 관리 필요성이 제기돼 왔다.

도 수산자원연구소는 이번 방류가 서해 연안 갑오징어 자원 회복과 어업인 소득 증대에 도움이 될 것으로 보고 있다.

연구소 관계자는 "앞으로도 대하, 꽃게, 주꾸미, 새조개, 바지락 등 서해 환경에 맞고 경제성이 높은 수산 종자를 지속적으로 생산·방류하겠다"며 "수산자원 조성과 어업인 소득 기반 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com