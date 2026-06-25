서울디자인재단, DDP 오픈 스테이지서 시민 중심 버스킹·무대 연다

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울디자인재단(재단)은 올해 6월부터 운영 중인 DDP 어울림광장에서 정기 시민 참여 프로그램 'DDP 오픈스테이지'에서 오는 7월 개최되는 '스타 버스킹 나이트'와 '시민 댄스 나이트' 참가자를 모집한다고 25일 밝혔다.
오픈스테이지는 신인 아티스트에게는 공연 기회를 제공하고, 시민에게는 음악과 춤으로 자신을 표현할 수 있는 무대를 제공하는 게 골자다. 스타 버스킹 나이트는 내달 16일, 시민 댄스 나이트는 내달 24일 열린다.
재단은 오픈스테이지를 통해 향후 매월 셋째 주 수요일에 스타 버스킹 나이트를, 마지막 주 금요일에는 시민 댄스 나이트를 정기적으로 운행할 계획이다.
차강희 서울디자인재단 대표이사는 "DDP는 시민이 머무르고, 즐기고 직접 참여할 때 더 살아나는 공간"이라며 "DDP를 시민이 직접 콘텐츠를 만들고 참여하는 열린 문화 무대로 확장해 도시의 새로운 활력을 불어넣는 공간으로 만들어 갈 것"이라고 말했다.
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