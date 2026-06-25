"악몽 되풀이 막는다"…충남소방, 예산 침수지역 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 충남소방본부가 25일 예산군 침수위험 지역을 찾아 장마철 집중호우 대비 현장 점검을 실시했다
- 성호선 본부장은 하포리·용리·별리와 구만교 인근을 둘러보며 대피·구조 동선 등 사전 대응 태세를 살폈다
- 충남소방본부는 집중호우 시 119특수대응단과 장비를 전진 배치하고 주민들에게 위험지역 출입 자제를 당부했다
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[예산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남소방본부가 장마철 집중호우에 대비해 지난해 침수 피해가 컸던 예산 지역 현장 점검에 나섰다.
성호선 충남소방본부장은 25일 예산군 내 침수 우려 지역을 찾아 사전 대응 태세를 점검했다.
이번 점검은 국지성 호우와 장마철 폭우로 인한 인명·재산 피해를 줄이기 위해 추진됐다. 도 소방본부는 침수 위험 지역의 현장 여건과 구조 대응 방안을 살피는 데 중점을 뒀다.
성 본부장은 이날 지난해 하천 범람으로 구조 대상자가 다수 발생했던 예산군 하포리와 용리, 별리 일대를 둘러봤다. 구만교 인근 현장도 함께 점검하며 침수 발생 시 대피와 구조 동선 등을 확인했다.
충남소방본부는 집중호우 시 인명피해 가능성이 큰 지역에 119특수대응단 구조대원과 배수지원차, 대형 양수기 등을 전진 배치할 계획이다. 수난사고나 침수 피해가 발생할 경우 초기 대응 시간을 줄이기 위한 조치다.
성호선 본부장은 "지난해 예산을 비롯한 충남 곳곳에서 기록적인 폭우 피해가 발생한 만큼 올해는 더 선제적으로 대비하겠다"며 "많은 비가 예보될 경우 하천 주변과 지하 공간 등 위험지역 출입을 삼가고 기상 상황을 수시로 확인해 달라"고 당부했다.
gyun507@newspim.com