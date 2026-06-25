전남도, 폭염 가축피해 차단 총력…완화제 30억 긴급 투입

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7월 말까지 농가 공급

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 폭염 장기화에 대비해 가축 피해 예방 예산을 확대하고 긴급 공급에 나섰다.

전남도는 여름철 폭염에 따른 가축 피해를 줄이기 위해 고온스트레스 완화제 30억 원을 추가 편성해 축산농가에 공급한다고 25일 밝혔다.

가축폭염 예방시설-한우농가 환풍기. [사진=전남도] 조은정 기자 = 2026.06.25 ej7648@newspim.com

최근 기후변화로 평균기온 상승과 폭염일수 증가가 이어지면서 축산 현장의 피해 우려가 커지자 전남도는 추가경정예산을 통해 관련 재원을 확보해 시군에 배정했다. 각 시군에는 사업 대상 농가를 조기에 확정해 7월 말까지 공급을 마무리하도록 했다.

전남도는 앞서 3~4월 폭염 취약 농가 274호를 대상으로 사전 점검을 실시했으며 5월에는 여름철 자연재해 대응 대책을 수립하고 시군별 대응 상황을 점검하는 등 선제 대응을 이어왔다.

이와 함께 ▲가축재해보험 가입 지원 100억 원▲고온스트레스 완화제 61억 원▲폭염 피해 예방시설 13억 원▲사료효율 개선제 27억 원▲낙농가 환풍기 8억 원▲축사 지붕 열차단재 3억 원▲화재예방시스템 6억 원 등 총 218억 원 규모의 7개 사업을 통해 여름철 축산재해 대응 체계를 강화하고 있다.

유덕규 전남도 농축산식품국장은 "올여름은 평년보다 높은 기온이 예상된다"며 "완화제의 적기 공급과 현장 대응을 통해 축산농가 피해를 최소화하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com