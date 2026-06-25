SK쉴더스, 데이터브릭스 해커톤 한국어 트랙 2위 수상

AI 기반 아동 응급 대응 앱 '토닥토닥' 개발

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK쉴더스 데이터엔지니어링팀이 데이터브릭스가 주최한 '2026 데이터·AI 기반 지능형 애플리케이션 개발 해커톤'에서 한국어 트랙 2위를 수상했다.

이번 해커톤은 아시아태평양 지역을 대상으로 한국, 호주, 인도, 일본, 싱가포르 등 100여 개 팀이 참가했다. 한국어·영어·일본어 3개 언어 트랙으로 운영됐으며 참가자들은 AI 에이전트 개발, 데이터 분석·관리, 생성형 AI 활용 등 최신 AI 플랫폼 기술을 활용해 지능형 데이터 애플리케이션을 구현했다.

SK쉴더스 로고. [사진=SK쉴더스]

SK쉴더스 팀이 선보인 AI 기반 앱 '토닥토닥'은 보호자가 음성으로 아이의 응급 상황이나 건강 상태를 설명하면 AI가 이를 분석해 응급도에 따른 맞춤형 대응 방안을 안내한다.

주변 병원 정보와 응급실 혼잡도 등 실시간 데이터를 연계해 필요한 정보를 신속하게 제공한다. 공공 데이터를 기반으로 상황을 분석하고 최적의 대응 방안을 제시하는 AI 에이전트 형태로 구현됐다.

SK쉴더스는 물리보안 브랜드 ADT캡스를 운영하며 축적한 데이터 활용 경험과 AI 기술 역량을 바탕으로 토닥토닥을 개발했다. 고령화와 1인 가구 증가로 돌봄 공백과 생활 안전에 대한 관심이 높아지면서 보안 서비스의 역할도 변화하고 있다.

SK쉴더스는 ADT캡스 서비스 전반에 AI 기술 적용을 확대하고 있다. 침입, 배회, 쓰러짐 등 이상 상황을 탐지하기 위해 영상 분석 AI 성능을 높이는 한편 AI 기반 출동 동선 최적화와 관제 신호 오탐지 필터링 기술 등을 통해 운영 효율성과 서비스 품질을 향상시키고 있다. 데이터 기반 의사결정 체계와 업무 자동화에도 AI를 활용하며 업무 혁신을 추진 중이다.

SK쉴더스 관계자는 "이번 해커톤은 당사의 AI 기술 역량을 검증하는 동시에 생활 안전 분야에서의 활용 가치를 확인한 의미 있는 경험이었다"며 "앞으로도 AI와 데이터를 기반으로 ADT캡스의 경쟁력을 높이는 한편 시니어케어와 홈보안 등 고객의 일상과 더욱 가까운 영역으로 생활 밀착형 안전·돌봄 서비스를 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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