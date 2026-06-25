韩便利店再掀扩张潮 外国游客消费成新引擎

纽斯频通讯社首尔6月25日电 随着外国游客持续增加、大型活动带动消费回暖，韩国便利店行业在完成低效门店调整后重新加快扩张步伐，重点布局外国游客和客流密集的核心商圈。

【插图=AI生成】

据流通行业25日消息，韩国便利店品牌CU预计今年将新开约1300家门店，同时关闭约1000家经营效益较低的门店，全年门店净增加约300家，高于去年净增253家的水平。

另一家大型便利店品牌GS25去年门店数量首次出现减少，今年则有望由减转增。GS25计划继续关闭低效门店，同时在优质商圈积极开设新店。7-Eleven和emart24也表示，将继续围绕核心商圈扩大门店布局。

韩国便利店行业去年整体门店数量减少1586家，引发市场对行业趋于饱和的担忧。业内认为，随着低效门店优化调整基本完成，门店规模的重要性再次凸显，行业开始重新进入扩张阶段。

外国游客消费增长成为便利店恢复扩张的重要推动力。数据显示，今年1月至5月，外国游客通过海外信用卡及境外移动支付等方式在韩国四大便利店消费金额均实现大幅增长。其中，CU外国游客消费额同比增长73.8%，GS25增长65.7%，7-Eleven增长50%，emart24增长68%。

分析认为，外国游客消费结构有利于提升便利店盈利能力。外国游客购买商品主要集中在紫菜包饭、盒饭、饮料、甜品等利润率相对较高的即食食品，而非利润较低的香烟。数据显示，外国游客消费中香烟销售占比约为12%，明显低于韩国本国消费者约37%的水平。

大型文体活动也为便利店带来明显消费增长。本月12日至13日，韩国流行音乐组合BTS在釜山举行演唱会期间，附近CU门店紫菜包饭销售额较平时增长7.8倍，瓶装水增长34倍，冰块增长8.6倍，碳酸饮料增长7.1倍；电池和一次性充电器销量分别增长40倍和17倍。同期，GS25周边门店销售额最高较前一周增长6.8倍。

市场预计，受消费回暖带动，运营GS25的GS Retail今年第二季度营业利润将超过1000亿韩元，同比增长近20%；运营CU的BGF Retail同期营业利润预计达到719亿韩元。

流通业表示，便利店业务的发展高度依赖覆盖全国的门店网络，门店数量直接关系到商品供应能力、品牌影响力和消费者便利性。随着低效门店调整基本结束，以及外国游客消费和大型活动需求逐渐成为新的增长动力，便利店企业正重新加快门店扩张步伐。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社