르세라핌 '크레이지', 日 레코드협회 스트리밍 '플래티넘' 인증

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 르세라핌이 '크레이지(CRAZY)'로 일본레코드협회 플래티넘 인증을 추가했다.

25일 일본레코드협회에 따르면 르세라핌의 미니 4집 타이틀곡 '크레이지'가 지난 5월 기준 누적 재생 수 1억 회를 넘겨 스트리밍 부문 '플래티넘' 인증을 받았다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 르세라핌. [사진=쏘스뮤직] 2026.06.25 alice09@newspim.com

이로써 르세라핌은 해당 부문에서 총 6개의 억대 스트리밍 곡을 보유하게 됐다. '안티프래자일(ANTIFRAGILE)'과 '퍼펙트 나이트(Perfect Night)'가 2억, '피어레스(FEARLESS)', '언포기븐(UNFORGIVEN)', '이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내', '크레이지'가 각 1억 회를 돌파해 '플래티넘' 인증을 획득했다.

일본레코드협회는 곡의 누적 재생 수에 따라 골드(5000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 더블 플래티넘(2억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상) 등으로 구분해 매월 인증을 부여한다.

'크레이지'는 2024년 8월 발표 당시 세계 양대 팝차트로 꼽히는 미국 빌보드의 메인 송 차트 '핫 100'과 영국 '오피셜 싱글 톱 100'에 2주 연속 이름을 올리며 많은 사랑을 받았다.

르세라핌은 지난 23일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(6월 27일 자)에서 음반과 음원 전반에 걸쳐 호성적을 거뒀다.

또한 5월 22일 발매된 정규 2집 '퓨어플로우 파트.1(PUREFLOW pt.1)'은 '월드 앨범' 3위에 올라 4주 연속 최상위권을 지켰다.

뿐만 아니라 미국 내 실물 음반 판매량을 집계하는 '톱 앨범 세일즈'에서는 전주 대비 2계단 상승한 16위에 안착했다. 타이틀곡 '붐팔라(BOOMPALA)'는 미국을 제외한 전 세계 온라인 스트리밍·디지털 다운로드 데이터를 합산하는 '글로벌 (미국 제외)'에서 186위에 자리했다.

alice09@newspim.com