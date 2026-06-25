"최대 5만원 할인"…충주시, 숙박 쿠폰 풀어 관광객 잡는다

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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 충주시가 여름·가을 휴가철을 앞두고 최대 5만원 숙박 할인 쿠폰을 내걸고 관광객 유치에 나섰다.

여행비 부담을 낮춰 체류형 관광을 늘리겠다는 취지다.

충주시 숙박 할인쿠폰 지원 포스터. [사진=충주시] 2026.06.25 baek3413@newspim.com

충주시는 '2026년 충북 숙박 할인 쿠폰 지원 사업'을 통해 야놀자·여기어때·땡큐캠핑 등 온라인 여행 플랫폼(OTA)에서 숙박 예약 시 결제 금액에 따라 차등 할인 혜택을 제공한다고 25일 밝혔다.

쿠폰은 총 732매로 여름·가을 두 차례에 걸쳐 선착순 발급된다. 7월 1~10일 발급하는 여름 쿠폰은 8월 31일까지, 9월 1~10일 발급하는 가을 쿠폰은 10월 31일까지 사용할 수 있다.

할인 폭은 비교적 크다. 10만 원 이상 예약 시 5만 원, 5만 원 이상은 3만 원, 3만 원 이상은 2만 원이 각각 할인된다.

호텔·펜션 등 일반 숙박업소뿐 아니라 캠핑장 예약에도 적용되는 점이 특징이다. 최근 캠핑 수요 증가를 반영해 선택 폭을 넓혔다.

충주시는 할인 쿠폰과 함께 '웰니스 관광'도 적극 홍보하고 있다. 명상 치유 시설 '깊은산속옹달샘', 체험형 공간 '충주 유기농 체험 교육 센터', 자연 휴식 공간 '슬로우파머' 등이 대표적이다.

손명자 관광과장은 "숙박비 부담을 낮춰 관광객 체류 시간을 늘리고 지역 소비를 확대하는 효과를 기대한다"고 말했다.

baek3413@newspim.com