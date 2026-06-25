전국 광역 단체장 6월 25일 일정

AI 핵심 요약beta
- 광역단체장들이 25일 6·25행사 참석했다
- 일부 단체장은 농어촌 소득·산업 행사 챙겼다
- 일부 지자체장은 공식·외부 일정 없었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲박완수 경남지사
-제76회 6·25행사 및 6·25 참전유공자 위안 행사(10:30창원컨벤션센터 컨벤션홀)
▲박형준 부산시장
-제76주년 6·25전쟁 참전 UN전몰용사 제29회 추모제(09:30 유엔기념공원)
▲김태흠 충남지사
-6·25전쟁 제76주년 기념식
▲강기정 광주시장
- 6·25전쟁 제76주년 기념식(10:00 빛고을시민문화관)
- 민선8기 시도지사 간담회(17:30 서울 일원)
▲김영록 전남지사
- 농식품 장관 농어촌 기본소득 사업 현장 점검(13:30 곡성군)
▲이철우 경북도지사
- (농)소주스토리 안동소주 양조장 준공식(11:00 경북바이오2차산업단지)
- 매일신문 창간 80주년 기념 대구경북 발전결의회(18:00 호텔수성)
▲ 김정기 대구광역시장 권한대행
- 6·25전쟁 제76주년 행사 참석(11:00 호텔 라온제나)
▲김영환 충북지사
-별도일정 없음
▲김진태 강원도지사
-공식일정 없음
▲김관영 전북지사
-공식일정 없음
▲이장우 대전시장
-외부 일정 없음
▲최민호 세종시장
-외부 일정 없음
▲ 유정복 인천시장
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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