[KLPGA] 신지우 생애 첫 드림투어 정상, 4차 연장 접전 끝에 감격 우승

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=신지우가 생애 첫 드림투어 우승을 차지했다.

신지우가 전라남도 무안에 위치한 무안 컨트리클럽(파73/6,685야드)의 남A코스(OUT), 남B코스(IN)에서 열린 'KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전(총상금 7000만 원, 우승상금 1050만 원)'에서 신지우(20)가 우승했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 우승자 신지우. [사진=KLPGA] 2026.06.24 iaspire@newspim.com

신지우는 1라운드 8언더파 65타, 최종라운드 2언더파 71타로 최종합계 10언더파 136타(65-71)를 기록해 김나현2(28)와 연장전에 돌입했다. 18번 홀(파5,538야드)에서 진행된 네 번째 연장전에서 김나현2가 파를 기록한 사이 신지우는 3미터 거리의 버디 퍼트를 성공하며 생애 첫 우승을 달성했다.

신지우는 "너무 기쁘고 아직 실감이 안 난다. 생애 첫 연장전이었지만 긴장하기보다 대회를 즐기며 플레이했다."면서 "대회 직전에 퍼트 레슨을 받으며 자세를 교정한 것이 큰 원동력이 되었고, 중요한 순간마다 퍼트가 잘 떨어져 준 덕분에 우승할 수 있었다."고 우승 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 우승자 신지우. [사진=KLPGA] 2026.06.24

2024년 점프투어 7차전, 8차전에서 2개 대회 연속 우승하며 정회원으로 입회한 신지우는 올 시즌 드림투어 우승으로 정규투어의 시드권 획득에 한층 더 가까워졌다. 신지우는 "시즌 목표였던 드림투어 1승을 조기에 달성한 만큼, 남은 시즌 1승을 더 추가하기 위해 최선을 다하겠다. 앞으로 정규투어에서 꾸준히 리더보드 상위권에 이름을 올리는 안정적인 선수로 기억되고 싶다."고 각오를 밝혔다.

이밖에 이혜원2(26)가 최종합계 9언더파 137타(69-68)로 단독 3위에 올랐고, 박제희(19)가 최종합계 8언더파 138타(70-68)로 단독 4위로 뒤를 이었다. 지난 'KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전' 우승자 신유진(24)은 최종합계 7언더파 139타(71-68)를 기록하며 김재린(20), 강정현(23,종근당) 등과 함께 공동 5위 그룹을 형성했다.

이번 대회 우승으로 신지우는 누적 상금 23,421,910원으로 상금순위 16위에서 5위로 올라섰고, 유아현(19)은 누적상금 28,650,500원으로 현재 상금순위 1위 자리를 지켰다.

iaspire@newspim.com