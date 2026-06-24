기현, 3년 9개월 만 솔로 컴백…'보더라인' 트레일러 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 몬스타엑스 기현이 약 3년 9개월 만의 솔로 컴백을 앞두고 신보 '보더라인(BORDERLINE)'의 트레일러를 공개하며 기대감을 끌어올렸다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 23일 몬스타엑스 공식 SNS 채널을 통해 기현의 미니 2집 '보더라인' 트레일러를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 기현 보더라인 컴백 트레일러. [사진=몬스타엑스 공식 유튜브 채널 캡처] 2026.06.24 moonddo00@newspim.com

공개된 영상은 자신의 모습이 담긴 스크린을 바라보는 기현으로 시작된다. 이어 기현의 나레이션과 함께 편안하고 자연스러운 일상부터 깊은 생각에 잠긴 모습까지 다채로운 장면이 펼쳐진다. 카메라를 만지거나 자전거를 타고, 카메라 앞에 서는 등 기현의 다양한 시간과 내면을 담아낸 듯한 연출이 이어졌고, 키치하면서도 컬러풀한 드로잉 효과가 더해져 자유로운 분위기를 완성했다.

기현은 나레이션을 통해 "여행을 하다보면 예상하지 못한 길을 만나게 된다. 익숙한 방향을 벗어나 처음 보는 풍경 앞에 서는 순간들, 나 역시 그런 시간을 지나고 있었다"고 말한다. 이어 그동안 쌓아온 시간과 성장을 담담하게 풀어내듯 "그렇게 걸어온 흔적들은 하나의 경로가 되었고, 지금 나는 가장 나다운 지도를 완성해 가고 있다"는 메시지를 전했고, 경험과 음악적 고민이 녹아든 앨범의 서사를 암시하며 더욱 궁금증을 자극했다.

기현의 미니 2집 '보더라인'은 지난 2022년 발매된 미니 1집 '유스(YOUTH)' 이후 약 3년 9개월 만에 선보이는 솔로 앨범이다. 이번 앨범은 자신만의 길을 찾으며 성장해 온 여정을 담아낸 작품으로, 한층 선명해진 기현의 음악 세계와 진솔한 이야기를 만나볼 수 있을 것으로 기대를 모은다.

특히, 앞서 페스티벌 무대를 통해 선공개된 수록곡 '레이지 데이(Lazy Day)'가 담길 예정인 가운데, 더욱 깊어진 감성과 한층 넓어진 음악적 스펙트럼을 예고하며 팬들의 기대를 모으고 있다.

한편, 기현은 7월 7일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 미니 2집 '보더라인'을 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나선다.

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