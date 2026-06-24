대신경제연구소, 중소기업 ESG 확산 MOU 체결

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메인비즈협회·KIBA서울·산단공 서울본부와 협력



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신경제연구소가 중소기업의 ESG경영 도입과 확산을 지원하기 위한 협력체계를 구축했다.

24일 대신증권 계열사 대신경제연구소는 지난 16일 서울 중구 메인비즈협회 대회의실에서 한국경영혁신중소기업협회(메인비즈협회), 한국산업단지경영자연합회 서울(KIBA서울), 한국산업단지공단 서울지역본부와 '중소기업 협력 지원을 위한 ESG경영 문화 확산 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 ESG경영 도입에 어려움을 겪는 중소기업의 지속가능경영 역량을 높이고 ESG 생태계 확산을 지원하기 위해 마련됐다.

[사진=대신경제연구소]

협약식에는 백재욱 대신경제연구소 대표이사, 김명진 메인비즈협회 회장, 김경수 KIBA서울 회장, 박종배 한국산업단지공단 서울지역본부장 등이 참석했다.

협약 참여 기관들은 ESG경영 문화 확산과 인식 제고, ESG 관련 정책 및 정보 공유, 우수사례 발굴·홍보, 정부지원사업 연계, 기업 네트워크 구축 등 분야에서 협력할 계획이다.

대신경제연구소는 ESG 진단과 전략 수립, 교육 및 컨설팅 등을 통해 중소기업의 ESG경영 도입을 지원할 계획이다. 회사는 이를 통해 중소기업의 ESG 경쟁력 제고를 돕겠다는 방침이다.

백재욱 대신경제연구소 대표이사는 "국내 ESG 경영의 확산을 위해서는 중소기업의 참여가 필수적이지만 현실적인 부담이 큰 상황"이라며 "이번 협약을 계기로 세 기관과 적극 협력해 중소기업의 ESG 경영 문화 확산에 기여할 수 있도록 연구소 차원의 실질적인 역할을 다하겠다"고 말했다.

대신경제연구소는 ESG 진단 및 전략 수립, ESG 평가 대응, 지속가능경영 보고서 제작 등 ESG 관련 서비스를 제공하고 있다.

dconnect@newspim.com