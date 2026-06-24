남원시장직 인수위, 공약사업 실행력 강화…민선 9기 청사진 구체화

AI 핵심 요약beta
- 남원시장직 인수위가 24일 공약 2차 보고회로 시민 체감형 시정 기반을 점검했다
- 분야별 공약 추진계획·재원 확보·사업 일정 등을 종합 점검하며 우선순위와 실현 가능성을 검토했다
- 공정 인사·지역경제·미래성장·농촌·문화관광 강화 등 핵심 공약 실행력 제고와 추가 보고회로 구체화를 추진한다
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시민 체감형 성과 창출 위한 분야별 실행계획 보완 추진
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 민선 9기 남원시장직 인수위원회가 공약사업의 실현 가능성과 실행 전략을 점검하며 시민 체감형 시정 운영 기반 마련에 나섰다고 24일 밝혔다.
남원시장직 인수위원회는 24~25일 인수위원회 회의실에서 공약사업 2차 보고회를 열고 주요 공약의 추진 방향과 세부 실행방안을 논의한다.
이번 보고회는 민선 9기 시정 비전 실현과 공약 이행 체계 구축을 위해 마련됐다. 분야별 공약사업 추진계획과 재원 확보 방안, 사업 추진 일정 등을 종합적으로 점검하는 데 초점을 맞췄다.
인수위원회는 공약이 단순한 계획에 머물지 않고 시민이 체감할 수 있는 성과로 이어질 수 있도록 사업 우선순위와 실현 가능성을 면밀히 검토했다. 아울러 국가예산 확보와 민간투자 유치 등 구체적인 재원 마련 방안도 함께 논의했다.
특히 공정한 인사 운영과 청렴도 향상, 행정의 연속성 확보, 지역경제 활성화, 미래 성장동력 구축, 농업·농촌 경쟁력 강화, 문화관광도시 조성, 시민 중심 행정 실현 등 민선 9기 핵심 공약의 실행력을 높이기 위한 다양한 의견이 제시됐다.
인수위원회는 앞으로 분야별 추가 보고회와 전문가 자문을 통해 공약사업을 더욱 구체화하고 실행계획을 보완해 시민이 체감할 수 있는 변화와 성과 창출에 주력할 계획이다.
최용택 인수위원장은 "공약은 시민과의 약속인 만큼 실현 가능성과 정책 효과를 꼼꼼히 검토하고 있다"며 "시민주권 시대를 열어갈 민선 9기 시정이 남원 발전과 시민 행복으로 이어질 수 있도록 공약사업 구체화에 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com