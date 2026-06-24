남원시장직 인수위, 공약사업 실행력 강화…민선 9기 청사진 구체화

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공약사업 실현 가능성 점검·재원 확보 방안 집중 논의

시민 체감형 성과 창출 위한 분야별 실행계획 보완 추진

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 민선 9기 남원시장직 인수위원회가 공약사업의 실현 가능성과 실행 전략을 점검하며 시민 체감형 시정 운영 기반 마련에 나섰다고 24일 밝혔다.

남원시장직 인수위원회는 24~25일 인수위원회 회의실에서 공약사업 2차 보고회를 열고 주요 공약의 추진 방향과 세부 실행방안을 논의한다.

민선9기 양충모 남원시장 인수위원회 공약사업보고회[사진=인수위]2026.06.24 gojongwin@newspim.com

이번 보고회는 민선 9기 시정 비전 실현과 공약 이행 체계 구축을 위해 마련됐다. 분야별 공약사업 추진계획과 재원 확보 방안, 사업 추진 일정 등을 종합적으로 점검하는 데 초점을 맞췄다.

인수위원회는 공약이 단순한 계획에 머물지 않고 시민이 체감할 수 있는 성과로 이어질 수 있도록 사업 우선순위와 실현 가능성을 면밀히 검토했다. 아울러 국가예산 확보와 민간투자 유치 등 구체적인 재원 마련 방안도 함께 논의했다.

특히 공정한 인사 운영과 청렴도 향상, 행정의 연속성 확보, 지역경제 활성화, 미래 성장동력 구축, 농업·농촌 경쟁력 강화, 문화관광도시 조성, 시민 중심 행정 실현 등 민선 9기 핵심 공약의 실행력을 높이기 위한 다양한 의견이 제시됐다.

인수위원회는 앞으로 분야별 추가 보고회와 전문가 자문을 통해 공약사업을 더욱 구체화하고 실행계획을 보완해 시민이 체감할 수 있는 변화와 성과 창출에 주력할 계획이다.

최용택 인수위원장은 "공약은 시민과의 약속인 만큼 실현 가능성과 정책 효과를 꼼꼼히 검토하고 있다"며 "시민주권 시대를 열어갈 민선 9기 시정이 남원 발전과 시민 행복으로 이어질 수 있도록 공약사업 구체화에 최선을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com