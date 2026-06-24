수원 출신 멤버 리브 소속 걸그룹 '리센느' 수원시 홍보대사 됐다

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지난 2024년 데뷔, 멤버 리브 수원 구운동 출신...다양한 시정 홍보 활동 함께 할 계획

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원 출신 멤버가 있는 걸그룹 '리센느(RESCENE)'가 수원특례시 홍보대사로 위촉됐다.

리센느 멤버들이 홍보대사 위촉장을 들고 기념촬영을 하고 있다. [사진=더뮤즈엔터테인먼트]

24일 수원시에 따르면 리센느는 원이, 리브, 미나미, 메이, 제나 등 5명이 포진해 있으며 지난 2024년 데뷔했다.

이들 중 리브는 수원 구운동 출신으로 수원에서 성장했다. 수원에서 꿈을 키운 인재가 케이-팝 아티스트로 성장해 소속 그룹과 함께 수원을 알리는 역할을 하게 됐다.

수원시는 리센느와 함께 '2026-2027 수원 방문의 해'를 비롯한 다양한 시정 홍보 활동을 함께한다는 계획이다.

젊은 세대가 공감할 수 있는 디지털 콘텐츠를 확대하고 수원의 역사·문화·관광·축제 등 다양한 도시 자원을 국내외에 널리 알릴 계획이다.

멤버 리브는 "사랑하는 고향 수원의 홍보대사로 활동하게 돼 기쁘고 영광스럽다"고 말했으며 그룹 리센느도 "수원의 아름다운 역사와 문화 다양한 즐길 거리를 많은 분께 알릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이재준 수원특례시장은 "수원을 대표하는 홍보대사로 리센느와 함께하게 돼 기쁘다"며 "수원 출신인 리브와 리센느 멤버들의 밝고 활기찬 에너지가 수원의 새로운 매력을 널리 알리는 데 큰 힘이 될 것"이라고 전했다.

ssamdory75@newspim.com