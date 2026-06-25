[오늘날씨] 전국 흐리고 소나기...한낮 28도

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 25일은 전국 가끔 구름많겠고 경상권과 제주도 대체로 흐리겠다. 낮 최고기온은 28도로 전망된다.

기상청에 따르면 이날 우리나라는 강원남부동해안과 경북동해안, 경남권이 곳에 따라 비가 내리겠다.

[안동=뉴스핌] 정일구 기자 = 목요일인 25일 전국이 흐리고 소나기가 내리겠다. 사진은 지난달 20일 경북 안동 하회마을에서 우산을 쓴 관광객들이 발걸음을 옮기고 있는 모습. 2026.05.20

오후부터 밤 사이에는 중부지방과 전북, 전남북부, 경상권이 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 강원동해안·남부산지와 경북동해안·북동산지는 모레 새벽까지 곳에 따라 소나기 이어지겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기, 서해5도가 5~40mm다. 강원내륙·산지가 5~60mm, 강원동해안이 5~30mm, 대전·세종·충남내륙, 충북 5~40mm, 전북이 5~40mm, 전남북부가 5~30mm, 경북북부(26일 새벽까지)가 5~60mm, 대구·경북(북부 제외)이 5~40mm, 울산·경남내륙이 5~30mm다.

아침 최저기온은 15~20도로 전망된다. 지역별로 보면 ▲서울 19도 ▲인천 19도 ▲수원 19도 ▲춘천 16도 ▲강릉 18도 ▲청주 19도 ▲대전 19도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲대구 19도 ▲부산 20도 ▲울산 20도 ▲제주 20도다.

낮 최고기온은 21∼28도로 예상된다. ▲서울 28도 ▲인천 28도 ▲수원 28도 ▲춘천 25도 ▲강릉 22도 ▲청주 27도 ▲대전 26도 ▲전주 28도 ▲광주 28도 ▲대구 25도 ▲부산 25도 ▲울산 25도 ▲제주 25도다.

미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

calebcao@newspim.com