익산시장직 인수위, 시민 제안 반영…민선 9기 공약 완성도 '제고'

AI 핵심 요약beta
- 익산시장직 인수위원회가 24일 시민 의견 반영해 공약 정비에 나섰다
- 인수위는 22~24일 추가 공약 보고회 열고 중복 조정·재원 확보 가능성 점검했다
- 시민 제안사업을 세심히 검토해 삶의 질 향상 공약에 적극 반영하겠다고 밝혔다
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시민 체감형 정책 발굴과 새로운 시정방침 수립 논의
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 익산시장직 인수위원회가 시민 의견을 반영한 공약 정비에 나서며 실현 가능성과 정책 완성도를 높이는 작업에 속도를 내고 있다고 24일 밝혔다.
익산시장직 인수위원회는 22~24일 추가 공약사업 보고회를 열고 민선 9기 핵심 공약과 시민 제안사업에 대한 종합 점검을 진행했다.
이번 보고회는 선거 과정에서 제시된 공약뿐 아니라 인수위원회 출범 이후 시 누리집 등 온·오프라인 창구를 통해 접수된 시민 제안사업을 검토하고 민선 9기 주요 정책 과제의 실행력을 높이기 위해 마련됐다.
아울러 향후 시정 운영의 방향이 될 새로운 시정방침에 대한 논의도 함께 이뤄졌다.
인수위원회는 추가 공약과 시민 제안사업, 기존 공약사업을 종합적으로 재검토하며 중복 사업 조정과 재원 확보 가능성 등을 집중 점검했다.
이를 통해 공약 이행의 현실성과 완성도를 높이고 효율적인 정책 추진 기반을 마련하는 데 주력했다.
특히 시민들이 제안한 다양한 의견을 면밀히 분석해 시정에 반영 가능한 방안을 논의하는 등 시민 체감도가 높은 정책 발굴에도 역량을 집중했다.
전병훈 인수위원장은 "시민들이 직접 제안한 사업은 지역 현장의 목소리가 담긴 소중한 정책 자산"이라며 "시민 의견 하나하나를 세심하게 검토해 시민 삶의 질 향상에 도움이 되는 사업은 공약에 적극 반영하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com