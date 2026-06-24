부산창조경제혁신센터, 7월 워케이션 네트워킹 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 부산창조경제혁신센터가 7월 한달간 워케이션 거점센터에서 창업·마케팅·AI 활용 네트워킹 프로그램을 운영한다
- 7월 매주 수요일 분야별 전문가가 창업가·스타트업·소상공인·프리랜서와 교류하며 협업 기회를 모색한다
- 창업가 네트워킹·망하는 창업 착각·실전 마케팅·AI 시대 1인 기업 생존 전략·숏폼 콘텐츠 수익화 등 특화 강연을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 부산창조경제혁신센터가 7월 한 달간 창업과 마케팅, 인공지능(AI) 활용 등을 주제로 한 네트워킹 프로그램을 운영한다.
센터는 부산형 워케이션 프로그램 'W-DAY'를 7월 매주 수요일 부산 워케이션 거점센터에서 진행한다고 24일 밝혔다.
W-DAY는 분야별 전문가와 참가자가 교류하며 협업 기회를 모색하는 네트워킹 프로그램이다. 지역 창업가와 스타트업, 소상공인, 프리랜서 등을 대상으로 부경온라인비즈니스협회와 협력해 운영된다.
7월 1일에는 조규영 부경온라인비즈니스협회장이 참여하는 '창업가 네트워킹' 프로그램이 열린다. 참가자 간 사업 아이템 소개와 경험 공유를 중심으로 협업 가능성을 모색한다.
8일에는 스타릿지파트너스 이승민 대표가 '망하는 창업의 3가지 착각'을 주제로 강연을 진행한다. 창업 과정에서 발생하는 판단 오류와 시장 분석, 사업 운영 전략을 다룬다.
15일에는 F&B 브랜드 '포멘티코'의 오다겸 대표가 실전 마케팅 전략을 공유한다. 소비 패턴 분석과 매장 운영, 사회관계망서비스(SNS) 활용 방안 등을 중심으로 구성된다.
22일에는 엠피드 이준형 대표가 'AI 시대 1인 기업 생존 전략'을 주제로 강연에 나선다. 업무별 AI 활용 사례와 생산성 향상 방안을 제시할 예정이다.
29일에는 콘텐츠 창작자 박자령 작가가 숏폼 콘텐츠 기획과 계정 운영 전략, 수익화 사례를 소개한다.
psj9449@newspim.com