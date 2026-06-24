임병택 시흥시장 "민선9기 청사진 시민들 목소리 담는다"

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 25일부터 27일까지 시민경청회를 연다
- 민선 9기 시정 방향과 주요 과제를 시민에게 설명한다
- 사전 질문과 현장 질의로 직접 소통을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 오는 25일부터 27일까지 '시민에게 길을 묻다'를 주제로 시민경청회를 총 3회에 걸쳐 개최한다고 24일 밝혔다.
시에 따르면 이번 경청회는 민선 9기 출범을 앞두고 시민과 직접 소통하며 향후 시정 방향과 주요 과제를 설명하기 위해 계획됐다.
행사는 ▲25일 오후 3시 정왕평생학습관 대강당▲26일 오후 3시 시흥ABC행복학습타운 ABC홀▲27일 오전 10시 시흥시청 늠내홀에서 약 2시간씩 진행된다.
시는 보다 심도 있는 소통을 위해 12일부터 17일까지 온라인으로 사전 질문을 받았으며 접수된 질문은 임 시장이 현장에서 직접 답변할 예정이다. 또한 현장 질의응답 시간도 마련해 시민과의 실질적인 소통을 지속할 계획이다.
임병택 시흥시장은 "책상이 아닌 현장 중심 행정"을 강조하며 "경청회를 통해 민선 9기 비전에 대한 시민의 공감대를 강화하고 민관 간 신뢰를 더욱 확고히 하겠다"고 밝혔다. 이어 그는 "시민이 직접 참여하고 소통하는 선도적인 행정 모델을 구축해 시흥시의 브랜드 가치를 더욱 높여 나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com