여자 사브르 대표팀, 일본 꺾고 아시아선수권 단체전 우승

AI 핵심 요약beta
- 한국 펜싱 여자 사브르 대표팀이 23일 아시아선수권 단체전에서 일본을 꺾고 3년 만에 정상에 복귀했다.
- 이 대회에서 남녀 사브르 대표팀이 모두 단체전 우승을 차지하며 한국이 아시아 사브르 최강임을 입증했다.
- 남자 에페 단체전에서는 한국이 동메달을 추가해 현재까지 금3·은1·동6개로 종합 2위를 달리고 있다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 펜싱 여자 사브르 대표팀이 아시아 정상의 자리를 탈환했다. 2023년 우승 이후 3년 만이다.
전하영(서울특별시청), 김정미, 서지연(이상 안산시청), 최세빈(대전광역시청)으로 구성된 대표팀은 23일(현지시간) 인도 뉴델리에서 열린 아시아선수권대회 여자 사브르 단체전에서 금메달을 목에 걸고 그간의 아쉬움을 완전히 씻어냈다. 한국은 2024년 동메달, 지난해 은메달에 머물렀던 아쉬움을 딛고 마침내 시상대 가장 높은 곳에 섰다.
대표팀은 8강전에서 태국을 45-19로 가볍게 완파하며 예열을 마쳤다. 이어진 우즈베키스탄과의 준결승전 역시 45-27로 여유 있게 따돌렸다. 우승으로 가는 마지막 관문은 숙명의 한일전이었다. 결승에서 일본과 맞붙은 대표팀은 매서운 공세를 퍼부으며 45-35로 승리를 확정 지었다.
이로써 한국 펜싱은 이번 대회 사브르 단체전을 모두 석권했다. 전날 남자 사브르 대표팀이 결승에서 일본을 꺾고 우승한 데 이어 여자 대표팀까지 한일전을 승리로 장식하며 아시아 최강의 위용을 과시했다.
같은 날 열린 남자 에페 단체전에서는 박상영(울산광역시청), 권오민(국군체육부대), 손민성(화성특례시청), 남연호(한국체대)가 값진 동메달을 합작했다. 한국은 카자흐스탄, 일본에 이어 3위에 올랐다.
대회 막바지까지 한국의 메달 사냥은 순조롭다. 현재까지 금메달 3개, 은메달 1개, 동메달 6개를 수확하며 종합 2위를 달리고 있다. 한국 대표팀은 대회 마지막 날인 24일, 여자 에페와 남자 플뢰레 단체전에서 추가 메달 획득을 노린다.
psoq1337@newspim.com