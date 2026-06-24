'민선 9기' 제천시장 내달 1일 취임식…'이상천 호' 힘찬 출항

AI 핵심 요약beta
- 이상천 제천시장 당선인이 내달 1일 취임식을 열었다
- 행사는 시민과 비전을 나누고 화합을 다지는 자리다
- 이 당선인은 취임사서 시정철학과 공약을 밝혔다
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[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시는 내달 1일 오후 2시 30분 제천예술의전당 대공연장에서 '민선9기 제천시장 취임식'을 개최하고 새로운 시정의 힘찬 첫발을 내딛는다고 밝혔다.
이번 취임식은 민선9기의 비전을 시민들과 함께 공유하고 화합을 다지는 자리로 마련된다.
행사에는 각계각층의 시민을 비롯해 주요 기관 및 단체장들이 대거 참석할 예정이다.
행사는 식전 축하공연을 시작으로 ▲개식 및 국민의례 ▲'시민의 바람' 인터뷰 영상 상영 ▲취임선서 및 취임사 ▲축하 메시지 낭독 ▲제천의 미래 비전 선포 순으로 내실 있게 진행될 계획이다.
이상천 당선인은 이날 취임사를 통해 향후 4년간 제천시를 이끌어갈 시정철학과 핵심 공약을 발표한다.
특히 경제 활성화와 지역 발전 과제를 포함한 민선9기 청사진을 시민들에게 상세히 밝힐 예정이다.
이 당선인은 취임식을 마친 뒤 사무인계인수서 서명 등 본격적인 공식 업무에 돌입하게 된다.
choys2299@newspim.com