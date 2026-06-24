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2026.06.26 (금)
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美 반도체 6%대 급락에 '숨 고르기' 무게…일부 '테크 렉' 경계론도

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  • 미국 반도체주가 23일 급락해 나스닥이 5% 조정을 겪었다
  • 전문가들은 이번 하락을 펀더멘털 훼손이 아닌 AI 과열 랠리의 숨고르기로 진단했다
  • 24일 발표될 마이크론 실적이 메모리 반도체와 AI 거래 향방의 분수령이 될 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엔비디아 시총 5조 달러 붕괴·마이크론 9% 급락

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 반도체주가 23일(현지시간) 급락하며 최근 증시를 끌어올린 인공지능(AI) 인프라 랠리가 흔들렸다. 다만 장 초반 낙폭이 커지자 저가 매수세가 유입되면서 일부 종목은 하락분을 일부 만회했고, 시장에서는 이번 급락을 펀더멘털 훼손이 아닌 과열의 되돌림으로 보는 시각이 우세하다.

이날 미국 동부시간 오후 12시 15분 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.41% 하락하며 장중 약 6800억 달러의 시가총액이 증발했다. 나스닥 지수는 이달 초 고점 종가 대비 약 5% 밀리며, 최근 며칠 새 수주 만의 본격적인 매도세를 맞았다.

반도체주의 낙폭이 특히 컸다. 비슷한 시각 필라델피아 반도체지수(SOX)는 6.53% 급락했다. 올해 AI 거래의 최대 수혜주로 꼽혀온 종목들은 무더기로 내림세를 보였다. 최근 가장 큰 상승세를 보였던 마이크론은 9% 떨어졌다.

세계 시가총액 1위 기업인 엔비디아는 2.8% 하락하며 시총이 5조 달러 아래로 내려갔다. 메모리 반도체주의 약세도 두드러졌다. 올해 들어 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수에서 가장 높은 수익률을 기록해온 메모리주 가운데 샌디스크가 12%, 웨스턴디지털이 11% 급락했다. 

반면 대형 기술주는 혼조세를 보였다. 알파벳이 0.4% 하락한 가운데 애플은 0.8%, 마이크로소프트(MS)는 2% 넘게 올랐다. 올해 초 AI 우려로 크게 조정받았던 워크데이, 세일즈포스 등 소프트웨어주도 상승했다. 막대한 자금을 AI 인프라에 투입해온 이른바 하이퍼스케일러(대규모 클라우드·데이터센터 운영 기업)들이지만, 그 지출을 정당화할 만한 수익이 나온다는 명확한 증거는 아직 부족하다는 평가다.

마이크론.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.24 mj72284@newspim.com

전문가들은 이번 약세가 펀더멘털의 훼손이라기보다 그동안 쏠렸던 수급이 되돌려지는 과정이라고 진단했다. 로스 메이필드 베어드 투자전략 애널리스트는 "이번 거래는 소수 종목에 고도로 쏠려 있고 자금 흐름에 좌우돼 왔기 때문에, 투자심리의 작은 변화에도 취약하다"고 지적했다. 그러면서 "AI 스토리의 펀더멘털과 밀접하게 연결됐다기보다, 최근 몇 달간 글로벌 기술주로 쏠린 강한 자금 유입이 이제 풀리기 시작한 것에 가깝다"고 설명했다.

금리 환경도 부담으로 작용했다. 로런 하이슬롭 마티올리 우즈 투자매니저는 이번 매도세의 배경으로 더 까다로워진 금리 여건과, AI 투자의 다음 국면에 필요한 막대한 자본 규모에 대한 우려를 꼽았다. 금리에 민감한 기술주는 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장 체제에서의 긴축 기대에 눌렸으며, 최근 경제지표가 견조한 경기를 가리키고 있다는 점도 압박 요인이 됐다.

이번 급락을 바라보는 시장의 무게중심은 '숨 고르기'에 실렸다. 웨드부시 증권의 댄 아이브스 애널리스트는 올해 들어 강하게 오른 주요 종목들이 잠시 숨을 고르는 국면에 가깝다고 봤다. 그는 "AI 혁명이 아직 3회 초에 머물러 있는 만큼, 앞으로도 여러 차례 '거트 체크(gut check)' 순간을 지나게 될 것"이라며 "오늘 아침도 그중 하나일 뿐"이라고 적었다. 다만 그는 마이크론 실적 발표를 앞두고 메모리 반도체 거래에 다소간의 불안감이 더해졌다고 덧붙였다.

경계의 목소리도 나왔다. 미즈호의 대니얼 오리건 주식 트레이딩 매니징디렉터는 이날 고객 메모의 제목을 '테크 렉(Tech Wreck·기술주 붕괴)'으로 달며 급락 국면을 한 단어로 압축했다. 

이런 가운데 24일 장 마감 후 나오는 마이크론 실적은 메모리 반도체와 AI 거래 전반의 향방을 가를 분수령이 될 전망이다. 마이크론은 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 수요를 가늠하는 핵심 지표로 꼽힌다. 실적과 함께 제시될 향후 전망이 시장 기대치를 웃돌 경우 최근 매도세가 '숨 고르기'였다는 해석에 힘이 실리겠지만, 그렇지 못할 경우 메모리 쏠림에 대한 경계가 다시 커질 수 있다.

 

mj72284@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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