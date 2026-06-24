[오늘의 정치일정] 6월 24일(수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 24일 해병 부대 현장을 방문했다
- 외교·국방·보훈 부처 수장들은 회담·행사·통상업무를 수행했다
- 여야 각 당 대표와 원내대표들은 국회 회의·포럼·방송 출연 등 정치 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
해병 부대 현장 방문
<외교부>
-장관
10:30 한-인도 외교장관 회담 및 오찬 제주 출장(제주포럼)
-1차관
중국 출장(총리 수행)
-2차관
미국 출장(팍스 실리카 참석)
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
미국 국외출장(~6.26)
<국가보훈부>
-장관
10:00 서울국제도서전 개막식 (코엑스)
15:00 국가유공자 주거개선사업 완료 기념행사 (FKI타워)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
09:30 최고위원회의
<국민의힘>
-장동혁 당대표
통상업무
-정점식 원내대표
07:30 대한민국 미래혁신포럼 제9차 세미나 (국회 의원회관 제1소회의실)
14:00 캐릭터산업 진흥법 제정 공청회 (국회 의원회관 제2소회의실)
14:00 6.25 남침전쟁과 자유민주주의 정책세미나 (국회 의원회관 제3세미나실)
15:00 에티오피아 6.25 참전용사 후손 강뉴합창단 한국 초청 국제보훈·평화 프로젝트 (국회 의원회관 대회의실)
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
07:25 MBC 뉴스투데이 출연
09:00 장윤선취재편의점 출연
09:30 끝까지간다 특별위원회 제23차 회의 (당회의실, 본청 224호)
17:00 김어준의 다스뵈이다 출연
-김준형 원내대표
09:30 끝까지간다 특별위원회 제23차 회의
13:00 정준희의 토요토론 출연
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상업무
-천하람 원내대표
07:00 AI 대전환 시대, K-산업 금융의 새로운 전략 모색 특강 (국회 본관 2식당)
13:20 KBS1-R 세상의 모든 정보 윤인구입니다 출연
15:00 에티오피아 6.25 참전용사 후손 강뉴합창단 음악회