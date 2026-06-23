동대문구 청량리종합시장서 27일 '달빛 나들이' 야간 축제

시장 곳곳서 먹거리 부스·스탬프 투어·문화공연 진행

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 동대문구는 관내 청량리종합시장에서 오는 27일 전통시장 야간 축제 '제4회 달빛 나들이'가 열린다고 23일 밝혔다. 올해로 4회를 맞이한 '달빛 나들이'는 시장 상인과 지역 주민, 소상공인, 청년 예술인 등이 다 함께 참여하고 즐기는 동대문구의 대표적인 전통시장 축제다.

이번 행사에서는 청량리종합시장과 인근 상인회가 정성껏 준비한 다양한 먹거리 부스가 운영된다. 방문객들은 선선한 저녁 야시장 분위기 속에서 다채로운 음식을 맛보며 기존 전통시장에서 느끼지 못했던 색다른 매력을 경험할 수 있다.

청량리종합시장 달빛 나들이 [포스터=동대문구]

방문객들의 발길을 이끄는 다채로운 참여형 프로그램도 눈길을 끈다. 시장 내 특화 점포를 방문해 스탬프를 모으는 투어 프로그램이 진행되며, 지정 점포 이용 시 할인쿠폰 혜택은 물론 미션을 완료한 참가자에게는 풍성한 기념품과 경품이 증정된다.

가족 단위 방문객을 위한 체험 행사도 알차게 준비됐다. 제기차기, 투호, 딱지치기 등 레트로 감성을 자극하는 전통 놀이 체험을 비롯해, 축제의 추억을 간직할 수 있는 무료 사진 촬영·즉석 인화 서비스가 제공된다.

축제에서는 시장 곳곳에 '달' 조형물 포토존과 감성 조명거리가 조성될 예정이다. 구는 이를 통해 방문객들에게 특별한 야간 볼거리를 제공하는 동시에, SNS를 통한 입소문으로 시장 홍보 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

축제의 열기를 더할 다채로운 문화공연도 펼쳐진다. 메인 무대에서는 지역 청년 예술인들의 버스킹과 청소년·대학생 동아리 공연, K-POP 댄스 무대가 이어지며, 지역 주민들이 직접 무대에 오르는 '청량리종합시장 노래자랑'이 열린다.

구 관계자는 "청량리종합시장 달빛 나들이 축제는 전통시장과 지역사회가 함께 발맞춰 성장하는 대표적인 상생 축제"라며 "많은 주민과 방문객들이 발걸음 하시어 전통시장의 새로운 매력을 만끽하고, 나아가 지역 상권에 활력을 불어넣는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

kh99@newspim.com