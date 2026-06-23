2026 원주만두축제 'AI 공모전' 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 원주문화재단은 23일 AI 영상 공모전 참가자를 모집했다
- 공모전은 7월23일 마감이며 만두축제 홍보 AI 영상을 받는다
- 시민이 만든 우수 작품은 축제 홍보 콘텐츠로 활용될 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주문화재단은 23일 '2026 원주만두축제 AI 영상 공모전'에 대한 참가자 모집을 공지했다.
이 공모전은 시민의 참여를 촉진하고 축제의 인지도를 높이기 위해 생성형 AI 기술을 활용한 창의적인 영상 콘텐츠를 제작하는 것을 목표로 한다. 접수 마감일은 7월 23일이다.
출품작의 주제는 '2026 원주만두축제 홍보'이며 이와 관련된 생성형 AI 기반의 영상이라면 모두 참가 가능하다. 출품 분야는 숏폼, 광고영상 두 가지로 나뉘어 진행된다. 참가자는 생성형 AI를 이용한 창의적 아이디어를 작품에 담아 제출하면 된다.
특히 이번 공모전은 참여형 프로젝트로 시민들이 직접 축제 홍보 콘텐츠를 제작하는 기회를 제공한다. 축제를 관람하는 데 그치지 않고 시민 스스로 축제 이야기를 만들어가는 과정을 통해 보다 다양한 축제 문화를 조성할 예정이다.
원주만두축제는 지역의 대표 음식문화축제로 매년 많은 시민과 관광객들에게 인기를 얻고 있다. 공모전을 통해 선정된 우수 작품들은 축제 홍보 콘텐츠로서 활용돼 축제의 인지도를 높이고 전국적 관심을 끌 것으로 예상된다.
원주문화재단 관계자는 "생성형 AI와 시민의 창의성이 결합하여 다양한 작품이 접수되길 기대한다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com