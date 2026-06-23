인천항만업계·시민사회 "정부 전국 항만공사 통합 논의 중단하라"

AI 핵심 요약beta
- 인천항만업계와 시민단체들이 23일 정부의 4개 항만공사 통합 논의 중단을 촉구했다
- 이들은 항만별 자율성과 전문성이 설립 취지라며 인천항 특성을 반영한 독립 운영체계가 필요하다고 주장했다
- 항만공사 통합은 비용 절감 논리가 아닌 충분한 지역 사회 논의 후 결정해야 한다고 강조했다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천항만업계와 시민사회단체들이 정부의 인천 등 전국 4개 항만공사 통합 논의 중단을 촉구하고 나섰다.
정부는 현재 '공공기관 기능 개편 태스크포스(TF)'를 통해 부산, 인천, 울산, 여수광양 등 4개 항만공사를 통합해 가칭 '한국항만공사'를 설립하는 방안을 검토하고 있다.
인천항발전협의회 등 16개 단체는 23일 성명을 내고 "항만별 특성과 지역 산업구조, 광역권 경제의 현실을 외면한 항만공사 일괄 통합 논의에 반대한다"고 밝혔다.
이들 단체는 "항만공사의 설립 취지는 중앙집중형 관리가 아니라 항만별 자율성, 전문성, 현장 대응력 강화에 있다"며 "각자 맡고 있는 기능과 산업적 역할이 분명히 다르다"고 주장했다.
그러면서 "인천항은 물류·여객·관광 기능을 수행하는 복합항만이자 수도권과 환황해권을 연결하는 관문항이다"며 "이런 특성을 반영한 독립적이고 전문적인 운영체계가 필요하다"고 강조했다.
또 "항만공사 통합은 단순히 기관 수를 줄이거나 관리 비용을 절감하는 차원에서 결정할 문제가 아니다"라며 "획일적인 항만공사 통합 논의를 멈춰야 한다"고 했다.
이들 단체는 "항만공사의 지역 존치가 단순한 기관 소재지 문제나 지역 이기주의가 아니다"며 "항만공사 통합 여부를 논의하기 전에 해당 지역 지방자치단체, 항만 이용자, 노동계, 산업계, 시민사회와 충분히 협의하라"고 주문했다.
hjk01@newspim.com