KG 모빌리티, AI 크리에이터 모집…최대 300만원 지원

AI 핵심 요약beta
- KG모빌리티가 23일 AI 모빌리티 콘텐츠 크리에이터 10명을 모집했다
- 선발자는 7월1일~8월14일 두 차례 AI 콘텐츠 제작을 수행한다
- 우수 크리에이터에게는 성과에 따라 최대 300만원을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = KG 모빌리티(KGM)가 생성형 인공지능(AI)을 활용해 모빌리티 콘텐츠를 제작할 크리에이터 10명을 모집한다고 23일 밝혔다. 모집 마감은 6월 30일이다.
'KGM AI 크리에이터 클럽'은 AI 영상 제작 역량을 갖춘 크리에이터와 협업해 브랜드 스토리를 다양한 관점에서 해석하고 차별화된 콘텐츠를 발굴하는 프로그램이다.
선발된 크리에이터는 7월 1일부터 8월 14일까지 브랜드 및 프로모션을 주제로 한 AI 콘텐츠 제작 미션을 총 2회 수행한다. 참가자에게는 공식 프로젝트 참여 기회와 과제별 활동 지원금이 지급되며, 우수 크리에이터 선정 및 성과 기준 달성 여부에 따라 개인당 최대 300만원의 혜택이 제공된다.
지원 자격은 AI 생성 툴을 활용한 영상 제작 경험이 있으며 숏폼 또는 롱폼 콘텐츠 채널을 운영 중인 개인이면 된다. 지원서는 KGM 공식 홈페이지 이벤트 페이지를 통해 접수하며, AI 활용 콘텐츠 제작 경험이나 포트폴리오, 공개 SNS 계정 링크를 함께 제출해야 한다.
KGM은 최근 생성형 AI를 활용한 브랜드 커뮤니케이션을 확대하고 있다. 지난해 무쏘 브랜드 캐릭터 '무쏘맨'을 주제로 한 영상 공모전에서는 총 263건의 작품이 접수되고 118만회의 조회수를 기록했다.
y2kid@newspim.com