동해해경청, 지자체·교육청과 '구명조끼 착용 캠페인' 전개

AI 핵심 요약beta
- 동해지방해양경찰청은 23일 구명조끼 착용 캠페인을 전개했다고
- 동해해경청은 교육청·2283개 학교와 협력해 온라인 홍보와 영상을 게시했다고
- 지자체 소식지·SNS 등 생활밀착형 홍보로 해양안전문화 확산과 연안사고 예방을 추진하고 있다고
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해지방해양경찰청은 여름철 성수기를 맞아 안전사고 예방을 위한 '구명조끼 착용 생활화 확산 캠페인'을 전개한다고 23일 밝혔다.
동해해경청은 강원특별자치도교육청과 경상북도교육청과 협력해 초·중·고등학교 홈페이지에 온라인 홍보를 진행하고 있다. 강원지역 728개교와 경북지역 1555개교 등 총 2283개 학교에 구명조끼 착용 홍보 영상을 게시해 학생과 학부모에게 해양안전의 중요성을 전달할 계획이다.
또 시민을 대상으로 한 생활밀착형 홍보도 병행된다. 강원권 시·군 지자체와 협업해 시정 소식지에 구명조끼 착용 캠페인 포스터를 게재하고 있다. 이와 함께 지자체 공식 SNS 채널을 활용해 동해해경청이 제작한 구명조끼 착용 홍보 영상을 온라인에 게시하고 있다.
동해해경청은 이번 캠페인이 교육기관과 지자체, 지역사회가 함께 참여하는 해양안전문화 확산 운동으로 자리잡을 것으로 기대하고 있다.
김인창 청장은 "연안사고 발생 시 구명조끼 착용 여부는 생명을 지키는 중요한 요소"라며 "교육청 및 지자체와의 협력을 통해 구명조끼 착용이 선택이 아닌 필수 안전수칙으로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 홍보해 나가겠다"고 덧붙였다.
한편 동해해경청은 너울성 파도, 동해안의 급경사 지형, 안전요원이 없는 해안가 등의 연안사고 위험성을 강조하며 구명조끼 착용 캠페인과 안전관리 활동을 지속 추진하고 있다.
onemoregive@newspim.com