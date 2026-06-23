온힐, 가천대 이길여 암·당뇨연구원과 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 온힐이 23일 가천대 이길여 암·당뇨연구원과 산학협력 MOU를 체결했다.
- 양 기관은 암·당뇨 공동연구와 장비·인력 교류로 연구 역량을 강화할 계획이라고 밝혔다.
- 온힐 김도형 대표는 19일 애드바이오텍 단독 대표로도 선임돼 바이오·디지털헬스케어 사업을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반려동물 헬스케어 전문기업 온힐이 가천대학교 이길여 암·당뇨연구원과 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.
회사에 따르면 양 기관은 암·당뇨질환 관련 연구사업에 공동으로 참여하고, 연구 장비와 시설을 함께 활용하며, 연구 인력을 상호 교류할 계획이다.
가천대학교 이길여 암·당뇨연구원은 암과 당뇨병의 진단·치료 및 예방 연구를 수행하는 전문 연구기관이다. 온힐은 원헬스(One Health) 개념을 기반으로 비임상 임상시험수탁기관(CRO), 의약품·의료기기 디자인 및 유통, 동물의약품 라이선싱, 벳어스(VETUS) 동물병원 처방 플랫폼, 반려동물 소비자 간 거래(B2C) 유통, 반려동물 헬스케어 연구개발(R&D) 등 사업을 전개하고 있다.
온힐 관계자는 "양 기관이 보유한 전문성과 연구 역량을 바탕으로 암·당뇨 질환 연구를 활성화하고 혁신적인 성과를 도출하는 데 기여할 것"이라고 말했다.
한편 김도형 온힐 대표이사는 지난 19일 애드바이오텍의 단독 대표로 선임됐다. 애드바이오텍은 기존 면역항체 사업을 고도화하는 동시에 바이오 및 디지털헬스케어 분야로 사업을 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com