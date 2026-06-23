KAPR, 클로드 활용 AI 에이전트 제작 세미나 개최

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한국PR협회 산하 한국PR전문가회(KAPR)가 테크 기업 전문 PR 에이전시 팀쿠키와 함께 'PR 실무자를 위한 일당백 AI 에이전트 만들기' 세미나를 진행했다고 23일 밝혔다.

KAPR은 한국PR협회가 주관하는 PR 민간 자격시험 합격자들로 구성된 전문가 네트워크로, PR 산업의 전문성 및 윤리 의식 제고와 실무자 간 교류 및 성장을 목표로 한다. 현재까지 약 1,000명의 PR 전문가를 배출했다.

이번 세미나는 클로드(Claude)를 활용해 PR 실무를 자동화하고 AI 에이전트를 통해 업무 생산성을 높이는 방법을 소개하기 위해 마련됐다. AI가 산업 전반에 빠르게 확산되는 가운데, PR 분야에 특화된 AI 활용 사례를 공유해 AI 시대를 준비하자는 취지에서 개최됐다.

세미나는 앤트로픽의 클로드를 중심으로 진행됐다. AI 에이전트의 개념과 파급력을 설명하고, 클로드의 핵심 기능을 PR 업무에 적용하는 방안을 다뤘다. 참가자들은 자신의 업무 프로세스를 분석해 AI 적용 지점을 발굴하고 업무 자동화 실습을 진행했다. 강의는 테크로데이터컴퍼니 대표이사 노태연 대표가 맡았다.

KAPR은 이번 세미나를 시작으로 최신 사회적 트렌드를 반영한 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다. 이를 통해 PR 전문가들이 반복 업무는 AI에 맡기고 기획 및 핵심 업무에 집중할 수 있도록 지원할 방침이다.

KAPR 임진택 회장은 "인공지능과의 협업은 필수가 된 만큼, 이번 자리가 PR 전문가들에게 새로운 도약의 마중물이 되었기를 바란다"며 "PR의 핵심 가치인 '창의성'과 '전략적 기획력'이 AI 기술과 결합해 시너지를 낼 수 있도록 KAPR이 PR 전문가들의 배움과 성장을 지원하겠다"고 밝혔다.

팀쿠키 임기태 부대표는 " AI 기업들과 협업하며 인공지능의 가능성을 배우고 있다"며 "현장에서 쌓아온 경험들이 업계 전문가들에게 도움이 되었기를 바란다. 앞으로도 AI가 PR 현장의 조력자가 되어 업무 기술을 이끌도록 기여하겠다"고 전했다.

[이미지=KAPR] KAPR 소속 PR 전문가들이 'PR 실무자를 위한 일당백 AI 에이전트 만들기' 세미나에 참여하고 있다.

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