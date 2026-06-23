레몬헬스케어, 공모가 1만원 확정

AI 핵심 요약beta
- 레몬헬스케어가 23일 공모가 1만원을 확정했다.
- 수요예측엔 2233개 기관이 참여해 1238대1을 기록했다.
- 회사는 7월 코스닥 상장 후 사업 확대에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료데이터 중계 플랫폼 전문기업 레몬헬스케어가 공모가를 1만원으로 확정했다고 23일 밝혔다.
레몬헬스케어는 지난 15일부터 19일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행했다. 국내외 총 2233개 기관이 참여해 1238대 1의 경쟁률을 기록했으며, 참여기관 중 약 99.9%가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다.
회사에 따르면 총 공모금액은 약 200억원이며, 상장 후 예상 시가총액은 약 1335억원 규모다. 공모예정주식수는 200만주다. 레몬헬스케어는 24일부터 25일까지 일반 투자자 대상 청약을 진행한 뒤 7월 중 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 KB증권이다.
KB증권 관계자는 "이번 수요예측을 통해 레몬헬스케어의 양방향 의료데이터 중계 플랫폼 기술력과 상급종합병원 중심의 레퍼런스, 실손보험 청구 전산화 시장 확대에 따른 성장성에 대한 기관투자자들의 높은 관심을 확인할 수 있었다"고 말했다.
레몬헬스케어는 상장을 통해 확보한 자금을 AI 학습용 의료데이터 유통·거래 인프라 구축, 기존 서비스 고도화 및 신규 서비스 개발, 마케팅·브랜드 인지도 강화, 글로벌 사업 확대 등에 활용할 계획이다. 원격의료 및 의료데이터 활용 규제 완화에 맞춰 병원 간 의료영상 모바일 발급, 의료진 간 비대면 원격진료 서비스 등 신규 사업도 본격화할 예정이다.
홍병진 대표이사는 "이번 코스닥 상장을 계기로 의료데이터 중계 플랫폼을 고도화하고 의료 AI 시대를 연결하는 의료데이터 중계 인프라 기업으로 성장하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com