고민정 "주식시장, 새로운 자산형성 루트…소외된 이들 보호 조치 내놔야"

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"자산 격차 점점 크게 벌어져…청년일수록 격차 더욱 심각"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 고민정 더불어민주당 의원이 23일 주식시장 호황에 따른 자산 형성 기회가 확대되고 있다고 평가하면서도 청년층을 비롯한 소외계층을 위한 지원 정책이 필요하다고 강조했다.

고 의원은 이날 자신의 페이스북에서 "그동안 대한민국은 자산형성의 대부분이 부동산에서 이뤄졌지만 지금은 주식시장이 또 하나의 자산형성의 루트가 됐다"며 "그 안에서 소외된 이들을 어떻게 지원, 보호할지 내놔야 한다"고 했다.

고민정 더불어민주당 의원 [사진 = 뉴스핌DB]

고 의원은 "자산격차가 점점 크게 벌어지고 있다"며 "특히 씨드머니가 없는 청년일수록 그 격차는 더욱 심각하다"고 짚었다.

또 "민생과 민심에 가장 민감하게 반응하는 사람은 역시 이재명 대통령"이라며 정부의 증시 활성화 성과를 긍정적으로 평가했다.

그는 "대통령이 국무회의를 여니 다시 질서가 잡히는 것 같다"고도 했다.

아울러 고 의원은 한찬식 수석 임명과 관련한 일부 언론 보도에 대해서는 유감을 표했다.

고 의원은 "'대통령의 인사는 존중되어야 한다'고 썼음에도 이 부분은 의도적으로 뺀 조선일보를 비롯한 경제지들에 유감을 표한다"며 "놀랍지는 않다. 어떤 좌표를 찍고 있는지 모르지 않기 때문"이라고 했다.

그러면서 "당 대표 시절 이재명 대통령께서 '그런 기사들에 상처받지 말라. 알 사람은 다 안다'고 했다"고 밝혔다.

전날 고 의원은 자신의 페이스북에서 한찬식 신임 민정수석 발탁을 두고 "청와대는 당원들의 목소리를 가볍게 여겨서는 안 된다"고 우려를 표했다.

고 의원은 "신임 한찬식 수석이 살아 있는 권력을 죽이기 위해 수사를 한 것인지, 살아 있는 권력도 가리지 않고 철저하게 수사를 한 것인지는 본인이 가장 잘 알 것"이라며 "어쨌든 그는 문재인 정부 당시 검사로서 문 정부의 인사를 범죄로 판단했다"고 했다.

또 "환경부 블랙리스트 사건으로 얼마나 많은 이들이 고초를 겪어야 했는지 누구보다 잘 알고 있다"며 "당사자들은 피 말리는 시간을 견뎌야 했고 옆에서 지켜봐야 하는 이들 또한 괴로움은 마찬가지였다"고 적었다.

한 민정수석은 서울동부지검장으로 재직하던 2018년 말부터 2019년 4월까지 환경부 블랙리스트 수사를 지휘했다. 당시 수사팀은 김은경 전 환경부 장관과 신미숙 전 청와대 비서관을 기소했다.

chogiza@newspim.com