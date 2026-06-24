교육부, 이집트와 첫 교육공동위…AI·직업교육 협력 논의

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디지털 전환·과학교육 등 4개 분야 협의

이집트 학교 한국어반 신설 지원도 추진

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 이집트 교육·기술교육부와 제1차 한-이집트 교육분야 공동위원회를 온라인으로 개최한다고 24일 밝혔다.

한-이집트 교육분야 공동위원회는 지난해 11월 한-이집트 정상회담을 계기로 체결된 교육협력 양해각서에 따라 구성된 국장급 협의체다. 한국 측에서는 이난영 교육부 국제교육기획관이, 이집트 측에서는 살라 압델사덱 교육·기술교육부 장관 자문관이 대표로 참석한다.

교육부 전경. [사진=교육부]

양국은 이번 첫 공동위원회에서 디지털 교육 전환, 기술·직업교육, 과학교육, 학교 내 한국어교육 등 4개 분야를 중심으로 정책 현황을 공유하고 실행 방안을 논의한다.

우선 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용한 교육혁신 방안을 협의한다. 양국은 AI·디지털 교육을 위한 교원 역량 강화 연수, 학생 대상 교육 프로그램, 디지털 학습 기반 조성 등 교육환경 변화에 대응하기 위한 협력 과제를 모색할 계획이다.

과학교육 분야에서는 탐구·실험 중심 수업과 과학교원 전문성 강화 방안이 논의된다. 교육부는 미래 과학기술 인재 양성을 위해 양국이 과학교육 역량을 높이고 교류를 확대하는 방안을 찾겠다는 방침이다.

기술·직업교육 협력도 주요 의제로 다뤄진다. 교육부는 한국의 특성화고와 마이스터고 운영 경험을 공유하고, 이집트의 응용기술학교와 연계한 협력 방안을 논의한다. 응용기술학교는 이집트가 직업·기술교육 혁신을 위해 2018~2019학년도부터 도입한 3년제 고등학교 과정이다.

양국은 이를 바탕으로 학생과 교원 교류, 교육훈련 참여 등 직업계고 교육 발전을 위한 협력 사업을 추진할 예정이다.

한국어교육과 관련해서는 이집트 내 한국어반 개설 준비 상황을 점검한다. 이집트는 올해 셰리프 알-사바이 외국어학교와 알 로야 외국어학교 등 2개 학교에 한국어반을 신설할 계획이다. 교육부는 시범학교 운영 지원과 한국어 교재 보급 등을 통해 현지 한국어교육 확대를 지원한다.

이번 회의는 이날 오후 3시 30분부터 한-아랍어 순차통역으로 진행된다. 양국은 교육 현황 소개를 시작으로 디지털교육, 과학교육, 직업교육, 한국어교육 순으로 협력 의제를 논의한다. 공동위원회는 양국 고위공무원을 의장으로 매년 개최되며, 교육협력 양해각서는 5년간 유효하고 이후 1년씩 자동 연장된다.

교육부는 이번 공동위원회를 통해 정상회담 후속 성과를 구체화하고, 양국 간 교육 협력 기반을 강화한다는 계획이다.

이난영 교육부 국제교육기획관은 "제1차 한-이집트 교육분야 공동위원회는 지난 정상회담 때 마련한 교육 협력의 틀을 구체적인 실행 과제로 전환한다는 점에서 의미가 크다"며 "한국형 미래교육 경험을 이집트의 교육혁신 수요와 연계해 케이-에듀가 북아프리카 지역의 동반 성장으로 이어지도록 양국 간 협력을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com