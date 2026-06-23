NS홈쇼핑, 홈플러스 익스프레스 임직원 환영식…"한 팀으로 새 출발"

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑이 23일 홈플러스 익스프레스 인수 절차를 마무리했다
- 양사는 디지털커머스·식품강점과 점포운영 경험을 결합해 시너지를 높일 계획이다
- NS홈쇼핑은 인수를 체질 개선 계기이자 한 팀으로 성장하는 전략적 도약이라 밝혔다
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디지털 커머스·식품 전문성에 생활밀착형 점포 경쟁력 결합 계획
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = NS홈쇼핑이 홈플러스 익스프레스 인수 절차를 마무리하고 양사 통합 시너지 창출에 본격 나선다.
NS홈쇼핑은 23일 판교 NS사옥에서 ㈜홈플러스 익스프레스 임직원 환영 행사를 진행했다고 밝혔다. 이번 행사는 홈플러스 익스프레스 임직원들이 NS사옥에서 근무를 시작하는 첫날을 맞아 새로운 출발을 축하하고, 함께 성장해 나갈 미래 비전을 공유하기 위해 마련됐다.
양사는 앞으로 각자가 보유한 경험과 역량을 바탕으로 협력해 소비자에게 더 큰 가치를 제공한다는 계획이다. NS홈쇼핑의 디지털 커머스 역량과 식품 전문성에 홈플러스 익스프레스의 생활밀착형 점포 운영 경험과 현장 경쟁력을 결합해 쇼핑 편의성과 상품 경쟁력을 높인다는 구상이다.
조항목 NS홈쇼핑 대표이사는 환영 메시지를 통해 "홈플러스 익스프레스 가족 여러분의 합류를 진심으로 환영한다"며 "이번 인수는 단순히 회사의 외형적 규모를 키우는 것을 넘어 우리의 체질을 바꾸는 전략적 도약"이라고 말했다.
이어 "NS홈쇼핑과 홈플러스 익스프레스는 이제 같은 목표를 향해 나아가는 한 팀"이라며 "서로의 경험과 강점을 존중하고 배우며 함께 성장해 나가자"고 밝혔다. 양사는 앞으로도 지속적인 소통과 협력을 바탕으로 소비자에게 더 나은 상품과 서비스를 제공하고, 함께 성장하는 기업 문화를 만들어 나갈 계획이다.
mkyo@newspim.com