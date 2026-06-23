BTS 정국 '세븐', 韓 가수 최초 스포티파이 30억 스트리밍

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단 정국이 23일 솔로 싱글 '세븐'으로 스포티파이 30억 스트리밍을 돌파했다
- '세븐'은 한국 가수 최초·2023년 전 세계 신곡 중 유일하게 스포티파이 30억 스트리밍을 달성했다
- 정국은 '세븐' 포함 10억 스트리밍 곡 4곡을 보유하며 글로벌 차트에서 장기 흥행 중이다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단 정국의 첫 솔로 싱글 '세븐(Seven)'이 한국 가수 최초로 30억 스트리밍을 돌파했다.
23일 빅히트뮤직에 따르면 지난 2023년 7월 공개된 정국의 '세븐'이 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 30억회(23일자 기준) 고지를 넘었다.
한국 가수 중 중 단일 곡으로 스포티파이 30억 재생 수를 돌파한 사람은 정국이 최초다. 2023년 발표된 전 세계 신곡 가운데서도 유일하게 30억 스트리밍을 달성했다.
정국의 '세븐'은 공개 이후 미국 빌보드 '핫 100' 1위, 영국 오피셜 싱글 '톱 100' 3위 등 글로벌 메인 차트를 강타하며 전 세계를 사로잡은 바 있다.
메가 히트곡의 열기는 발매 3년이 지난 지금까지도 뜨겁다. 이 곡은 스포티파이 '위클리 톱 송 글로벌'(6월 12일~18일 집계 기준) 113위에 안착해 153주 동안 순위권에 들었다.
또한 지난 16일 발표된 미국 빌보드 차트(6월 20일 자) '글로벌(미국 제외)'에서는 120위로 152주 연속 진입했다. 이는 한국 솔로 가수 중 최장 기록이다.
정국은 '세븐'을 비롯해 솔로 앨범 '골든(GOLDEN)'의 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)', 솔로 싱글 '3D'까지 총 3곡을 10억 스트리밍 반열에 올렸다.
특히 '스탠딩 넥스트 투 유'는 6월 23일 자 기준 약 14억 8300만 재생 수를 넘겼다. 여기에 팝스타 찰리 푸스와의 협업곡 '레프트 앤드 라이트(Left and Right)'까지 10억 재생 수를 일찌감치 달성하며 '글로벌 팝스타'다운 인기를 입증했다.
alice09@newspim.com